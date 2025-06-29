Energy奪金曲慶功 坤達笑稱還好有趕回來

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（中央社記者洪素津台北29日電）團體Energy昨天獲金曲年度歌曲獎，睽違21年參加金曲獎並奪獎，感謝自己的不放棄；而坤達最後一刻趕赴典禮，笑稱還好有回來，其餘團員直虧若沒得獎，就怪他幹嘛回來。

Energy多年後再度合體，更以歌曲「星期五晚上」奪下金曲年度歌曲獎，Energy在金曲典禮後也舉辦慶功宴。對於在典禮前一刻現身，坤達表示，一下飛機就直衝髮廊弄頭髮、換衣服，「真的好開心得獎，還好有回來」；一旁的團員們則笑說：「沒得獎，就會問你幹嘛回來！」

坤達差點無法參加金曲獎，其餘團員都表示，本來以為坤達趕不回來了，坤達公布金曲入圍前就確定有工作；團員笑稱，本來準備是4個人的得獎感言，坤達回來就變成5人，被問到「是不是坤達打亂你們4人的得獎感言？」團員書偉搞笑說：「就是打亂了！真的是『達』亂」，幽默諧音梗惹得大家哈哈大笑。

團員Toro表示，得獎的時候，團員牛奶講感言講太久，讓其他人都以為講不到感言。牛奶害羞笑說：「自己第一次上金曲獎舞台，第一次拿獎，不小心講太久，還怕講不夠」；其他團員直接虧：「當拿個人獎項來講」。

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而團員阿弟說，講得獎感言時哽咽落淚，他想起這段時間練舞又復建，感謝大家一起互相激勵，也感謝一路陪他走過的老婆。大家拱阿弟奪獎再生1個，阿弟說：「現在3個孩子分別是高一和國二的女兒，以及4歲的兒子，一直都是夫妻2人帶小孩，如今年過40歲，真心覺得尿布人生可以到此為止」。

Energy復出再度翻紅，除舉辦演唱會外，未來更會發行新專輯，團員雖有各自忙碌的事，但這所有一切都是「最好的安排」。（編輯：吳素柔）1140629