加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 娛樂
金曲獎
金曲獎
新聞專題
金曲獎2/292
首頁 / 娛樂

Energy奪金曲慶功 坤達笑稱還好有趕回來

2025/6/29 13:56（6/29 14:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第36屆金曲獎頒獎典禮28日晚間在台北小巨蛋舉行，人氣團體Energy（圖）以帶起全台「16蹲」熱潮的「星期五晚上」，拿下金曲年度歌曲獎，29日開心慶功。中央社記者洪素津攝 114年6月29日
第36屆金曲獎頒獎典禮28日晚間在台北小巨蛋舉行，人氣團體Energy（圖）以帶起全台「16蹲」熱潮的「星期五晚上」，拿下金曲年度歌曲獎，29日開心慶功。中央社記者洪素津攝 114年6月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北29日電）團體Energy昨天獲金曲年度歌曲獎，睽違21年參加金曲獎並奪獎，感謝自己的不放棄；而坤達最後一刻趕赴典禮，笑稱還好有回來，其餘團員直虧若沒得獎，就怪他幹嘛回來。

Energy多年後再度合體，更以歌曲「星期五晚上」奪下金曲年度歌曲獎，Energy在金曲典禮後也舉辦慶功宴。對於在典禮前一刻現身，坤達表示，一下飛機就直衝髮廊弄頭髮、換衣服，「真的好開心得獎，還好有回來」；一旁的團員們則笑說：「沒得獎，就會問你幹嘛回來！」

坤達差點無法參加金曲獎，其餘團員都表示，本來以為坤達趕不回來了，坤達公布金曲入圍前就確定有工作；團員笑稱，本來準備是4個人的得獎感言，坤達回來就變成5人，被問到「是不是坤達打亂你們4人的得獎感言？」團員書偉搞笑說：「就是打亂了！真的是『達』亂」，幽默諧音梗惹得大家哈哈大笑。

團員Toro表示，得獎的時候，團員牛奶講感言講太久，讓其他人都以為講不到感言。牛奶害羞笑說：「自己第一次上金曲獎舞台，第一次拿獎，不小心講太久，還怕講不夠」；其他團員直接虧：「當拿個人獎項來講」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

而團員阿弟說，講得獎感言時哽咽落淚，他想起這段時間練舞又復建，感謝大家一起互相激勵，也感謝一路陪他走過的老婆。大家拱阿弟奪獎再生1個，阿弟說：「現在3個孩子分別是高一和國二的女兒，以及4歲的兒子，一直都是夫妻2人帶小孩，如今年過40歲，真心覺得尿布人生可以到此為止」。

Energy復出再度翻紅，除舉辦演唱會外，未來更會發行新專輯，團員雖有各自忙碌的事，但這所有一切都是「最好的安排」。（編輯：吳素柔）1140629

#Energy
#演唱會
#坤達
#金曲獎
#書偉
坤達
「星期五晚上」摘金曲年度歌曲 Energy霸氣宣告唱跳時代來臨Energy風光奪hito 5獎 坤達、Toro因故缺席領獎
金曲獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
魏如萱3輪廝殺突圍奪金曲歌后 呂士軒能說能唱搶歌王
40
更多編輯台推薦新聞：