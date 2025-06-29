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媽媽金援從小栽培 李竺芯金曲封后唱台語影響力

2025/6/29 19:01（6/29 19:08 更新）
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（中央社記者洪素津台北29日電）歌手李竺芯在第36屆金曲獎抱回最佳台語女歌手、台語專輯、年度專輯獎，她坦言媽媽是「金主」，從小送她學唱歌，感謝媽媽陪闖蕩。金曲獎評審認為李竺芯發揮台語影響力。

李竺芯這次以台語專輯「Suí 水」入圍6項，被外界視為大黑馬，她以此作品封台語歌后，又拿下最佳台語專輯，以及年度專輯，成為大贏家。

李竺芯這一路走來不容易，她表示，沒有媽媽的金援和照顧，沒有辦法走到今天。李竺芯的媽媽愛唱歌，從小送她去學唱歌，媽媽知道她一定可以當歌星。

李竺芯的媽媽昨天一路陪李竺芯到慶功宴，眼裡滿是驕傲，以女兒為榮，相信女兒一定可以，未來也會一直支持女兒。

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李竺芯這次以台語作品出線，其實幾年前她發行過國語專輯，但是成績普通，也曾遇到唱片公司倒閉，一路走來，可以說是不簡單，當時身陷低潮的李竺芯，不顧一切搬到花蓮住了10年，她在當地打工賣花蓮名產，也趁機放空自己，「過去我一直想當出色的歌手，去了花蓮，我放下很多事情，當我放下的時候，順著水流，就能創造自己的主流，對很多事情就會比較不在意。」

李竺芯在金曲獎一口氣拿下3大獎，坦言自己從未設想過。金曲獎評審團主席丁曉雯指出，李竺芯會勝出，是因為專輯很有質感，且語言趣味性很有創意，「她讓台語有新生命，很多年輕人因為這張專輯來學台語，台語很時尚性，這就是影響力」。（編輯：管中維）1140629

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