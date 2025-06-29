李竺芯抱回年度專輯成金曲大贏家 台韓樂團夢幻合作「AAA」奪3獎

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（中央社記者陳怡璇台北29日電）第36屆金曲獎落幕，台語歌手李竺芯拿下年度專輯、最佳台語女歌手、最佳台語專輯成為大贏家；台韓樂團夢幻合作的專輯「AAA」也獲最佳MV、最佳演唱錄音專輯等3項。

李竺芯專輯「Suí 水」今年共入圍6項，被外界視為大黑馬，今天也憑此作封台語歌后，隨即又拿下最佳台語專輯，最後又奪年度專輯，成為大贏家。

台灣獨立樂團「落日飛車」和南韓樂團「HYUKOH」攜手合作推出專輯「AAA」，也入圍7項，最後成功抱回最佳演唱錄音專輯、最佳裝幀設計及以「Antenna」拿下最佳MV。

男團Energy去年復出後大獲成功，並帶動「星期五晚上」熱潮，也在出道23年後首度抱回年度歌曲；入圍10次的老牌團體動力火車，也在相隔20年後再奪最佳演唱組合。

第36屆金曲獎28日在台北小巨蛋隆重頒獎，年度歌曲由男團Energy（圖）以「星期五晚上」拿下，團員們在後台更直接大跳新歌「馬上去」。中央社記者張新偉攝 114年6月28日

現場表演邀請到日本重量級歌姬MISIA獻唱；楊乃文也首度以表演嘉賓身分登上金曲，還有實力派唱將彭佳慧的客語、台語串燒唱跳等演出都獲得好評。

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值得一提的是，已故歌手方大同的「才二十三」獲最佳作曲人、專輯「夢想家」獲評審團獎，由他幕後製作好友代為上台領獎，頒獎時台下不少人都紅了眼眶，到致敬橋段許多人也紛紛拭淚。

金曲今年也透過表演緬懷已故音樂人，由稍晚2度拿下最佳華語女歌手的魏如萱獻唱，她也選唱大S徐熙媛跟小S徐熙娣的招牌歌「十分鐘的戀愛」，來緬懷大S徐熙媛，催淚指數破表。（編輯：龍柏安）1140629