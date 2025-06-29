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金曲36落幕 總統感謝音樂人以歌聲旋律傳遞動人力量

2025/6/29 00:28（6/29 00:35 更新）
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（中央社記者林克倫台北29日電）第36屆金曲獎頒獎典禮28日在台北小巨蛋舉行，總統賴清德昨天深夜在臉書發文說，音樂打破語言藩籬，讓不同文化互相理解；他要向所有得獎者與入圍者致上最深敬意，「謝謝你們，用音樂訴說生命的真實，也用音樂傳遞動人的力量」。

賴總統於昨晚頒獎典禮結束後在臉書發文指出，音樂打破語言的藩籬，讓不同的文化互相理解、彼此靠近，恭喜每一位用旋律說故事、以歌聲傳遞情感的音樂人。

總統說，落日飛車與韓國樂團HYUKOH跨越國界的合作，勇奪3項大獎，讓台灣音樂走向世界；李竺芯以慵懶的法式唱腔詮釋台語歌曲、突破想像，讓更多人聽見台語的柔軟與自由。

總統表示，李竺芯同時也是他與副總統蕭美琴去年520就職國宴時，邀請來參與演唱的表演嘉賓，獲知李竺芯一舉拿下最佳台語女歌手獎、最佳台語專輯獎、年度專輯獎，特別為她感到高興。

總統說，戴曉君獲得最佳原住民語專輯獎時說，「台灣在放眼國際時，也要看看身邊的族群。」這句話提醒大家，文化不只是表現形式，更是身分的認同，而語言也不只是溝通工具，更是人們與土地最深的連結。

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總統表示，他要向所有得獎者與入圍者致上最深敬意。每一首歌都是生命的紀錄，每一種語言也都是文化的延續。「謝謝你們，用音樂訴說生命的真實，也用音樂傳遞動人的力量」。

總統說，頒獎典禮後，希望大家都能用心傾聽這些聲音，讓音樂在大家的生活自由流動，在這塊土地長長久久地傳唱下去。（編輯：林克倫）1140629

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