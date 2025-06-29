加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
李竺芯抱回年度專輯成金曲大贏家 台韓樂團夢幻合作「AAA」奪3獎
首頁 / 娛樂
金曲獎
頒獎亮點
新聞專題
頒獎亮點2/82
首頁 / 娛樂

魏如萱2度封后期許第3座 感謝獎項肯定稱最難是放棄

2025/6/29 00:08（6/29 00:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第36屆金曲獎頒獎典禮28日在台北小巨蛋落幕，歌手魏如萱（圖）成功再獲最佳華語女歌手肯定，已不只一次獲金曲肯定的她致詞時更逗趣表示，「不夠，我還要」。中央社記者張新偉攝 114年6月28日
第36屆金曲獎頒獎典禮28日在台北小巨蛋落幕，歌手魏如萱（圖）成功再獲最佳華語女歌手肯定，已不只一次獲金曲肯定的她致詞時更逗趣表示，「不夠，我還要」。中央社記者張新偉攝 114年6月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北29日電）第36屆金曲獎最佳華語女歌手由魏如萱搶下，也是她第2度封后。魏如萱說，最難的不是拍子或音準，而是「要放棄」，對於獎項，她也搞笑地說：「我不夠，我還要。」

魏如萱以「珍珠刑」拿下第2座華語歌后寶座，她上台時開玩笑說：「我終於從蔡健雅旁邊走上來了。」還模仿新科台語歌后李竺芯的感言：「我也是個瘋婆子。」

魏如萱說，有很多自我懷疑的時刻，例如不知道還能不能繼續唱、是不是個好媽媽等，但還是想挑戰自己，「謝謝這個獎讓我知道我還可以 。」

魏如萱感謝製作團隊與歌迷的支持，也不忘感謝自己：「我好棒喔。」她說，上次封后時說有一就有二，現在就是有二就有三，「我不夠，我還要。」

google news透過 Google News追蹤中央社

魏如萱透露，她一坐下來就先摸了蔡健雅的幸運物，也就是蔡媽媽，蔡健雅打趣：「妳可以抱啊。」被念出名字時，她就向蔡健雅母女鞠了躬。

魏如萱說，有問過兒子路易覺得她會不會得獎，路易說：「會，得100個。」讓她非常開心地出門，打算拿照片報喜：「媽媽得獎啦！」（編輯：龍柏安）1140629

#華語
#路易
#魏如萱
#金曲獎
#蔡健雅
第36屆金曲獎新科華語歌王、歌后28日晚間出爐，由歌手呂士軒（前）、魏如萱（後）分獲肯定，兩人頒獎後互相以獎座致意。中央社記者趙世勳攝 114年6月28日
第36屆金曲獎新科華語歌王、歌后28日晚間出爐，由歌手呂士軒（前）、魏如萱（後）分獲肯定，兩人頒獎後互相以獎座致意。中央社記者趙世勳攝 114年6月28日
第36屆金曲獎頒獎典禮28日在台北小巨蛋順利畫下句點，最終由歌手呂士軒（右）、魏如萱（左）分別殺出重圍，拿下本屆最佳華語男、女歌手獎，兩人在後台受訪時難掩開心神情。中央社記者張新偉攝 114年6月28日
第36屆金曲獎頒獎典禮28日在台北小巨蛋順利畫下句點，最終由歌手呂士軒（右）、魏如萱（左）分別殺出重圍，拿下本屆最佳華語男、女歌手獎，兩人在後台受訪時難掩開心神情。中央社記者張新偉攝 114年6月28日
延伸閱讀
魏如萱「珍珠刑」再拚金曲歌后 盼獲獎證明還能唱呂士軒摘金曲歌王、華語專輯 高喊「是最貼近周杰倫的樣子」「星期五晚上」摘金曲年度歌曲 Energy霸氣宣告唱跳時代來臨李竺芯奪台語歌后專輯雙金 上台換穿圍裙笑稱自己是瘋婆金曲獎Energy睽違21年再踏紅毯 八十八顆芭樂籽女僕裝亮相【圖輯】山姆奪金曲最佳新人 把一無所有寫成音樂「謝謝沒有放棄的自己」方大同遺作奪作曲人獎 混音師哽咽：他全身心投入李竺芯台語封后又拿年度專輯大贏家 「AAA」奪3項
魏如萱
方大同獲金曲評審團獎 魏如萱獻唱十分鐘的戀愛緬懷大S金曲36柏霖首入圍就爭華語歌王 歌后是死亡之組
蔡健雅
蔡健雅紅毯壓軸拚5度封后 孫盛希低胸禮服性感亮相蔡健雅以戲劇原聲帶爭歌后 感謝宇宙盼帶來啟發
頒獎亮點
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
呂士軒摘金曲歌王、華語專輯 高喊「是最貼近周杰倫的樣子」
37
更多編輯台推薦新聞：