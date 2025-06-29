魏如萱2度封后期許第3座 感謝獎項肯定稱最難是放棄
2025/6/29 00:08（6/29 00:58 更新）
（中央社記者陳怡璇台北29日電）第36屆金曲獎最佳華語女歌手由魏如萱搶下，也是她第2度封后。魏如萱說，最難的不是拍子或音準，而是「要放棄」，對於獎項，她也搞笑地說：「我不夠，我還要。」
魏如萱以「珍珠刑」拿下第2座華語歌后寶座，她上台時開玩笑說：「我終於從蔡健雅旁邊走上來了。」還模仿新科台語歌后李竺芯的感言：「我也是個瘋婆子。」
魏如萱說，有很多自我懷疑的時刻，例如不知道還能不能繼續唱、是不是個好媽媽等，但還是想挑戰自己，「謝謝這個獎讓我知道我還可以 。」
魏如萱感謝製作團隊與歌迷的支持，也不忘感謝自己：「我好棒喔。」她說，上次封后時說有一就有二，現在就是有二就有三，「我不夠，我還要。」
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魏如萱透露，她一坐下來就先摸了蔡健雅的幸運物，也就是蔡媽媽，蔡健雅打趣：「妳可以抱啊。」被念出名字時，她就向蔡健雅母女鞠了躬。
魏如萱說，有問過兒子路易覺得她會不會得獎，路易說：「會，得100個。」讓她非常開心地出門，打算拿照片報喜：「媽媽得獎啦！」（編輯：龍柏安）1140629
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