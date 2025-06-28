呂士軒摘金曲歌王、華語專輯 高喊「是最貼近周杰倫的樣子」

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（中央社記者洪素津台北28日電）歌手呂士軒以「好聲豪氣」奪第36屆金曲歌王跟華語專輯獎，他感謝爸爸、媽媽教導他不放棄跟愛，更逗趣表示，摘獎是最接近周杰倫的樣子，而在奪獎當下，呂士軒還同步發行新歌。

呂士軒今天拿下金曲獎最佳華語男歌手與最佳華語專輯兩項大獎，他在台上分享，媽媽常跟他說：「你以後長大要當周杰倫。」這回奪下歌王寶座，他大聲跟媽媽說：「這次我最接近周杰倫的樣子！」幽默話語惹得台下哈哈大笑。

呂士軒表示，很想把獎盃帶回家給媽媽摸看看，其實一開始入圍就已經覺得得獎了，加上之前金音獎也曾入圍5個獎，最後僅抱回2個獎項，今天也是同樣的狀況，讓他很有既視感，「我覺得好好在乎別人的在乎，有被在乎到。」他也說，若有人心情不好，或許能打開這張專輯聽看看，讓心情好一些。（編輯：龍柏安）1140628

第36屆金曲獎頒獎典禮28日在台北小巨蛋順利畫下句點，最佳華語專輯由饒舌歌手呂士軒（右）的「好聲豪氣」拿下，他與專輯製作人呂尚霖（左）開心領獎並合影。中央社記者張新偉攝 114年6月28日

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