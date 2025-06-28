金曲獎Energy睽違21年再踏紅毯 八十八顆芭樂籽女僕裝亮相

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（中央社記者洪素津台北28日電）第36屆金曲獎今晚在台北小巨蛋頒獎，Energy帥氣走紅毯，表示睽違21年參加金曲獎很感動，盼入圍的獎都可以拿下；詹雅雯分享唱歌時得停藥才能順利錄音，感謝大家鼓勵讓她撐下去。

金曲獎紅毯由陳明珠與黃偉晉3度攜手主持，陳明珠穿上白色禮服十分優雅，清晰的口條清楚介紹每名走上紅毯的入圍者，稍早Energy成員阿弟、牛奶、書偉、Toro帥氣走上紅毯，坤達則有別的工作無法參與，4人走上紅毯難掩興奮，表示相隔21年還可以參加金曲獎很感動也很緊張。

Energy相隔多年回歸歌壇，以「星期五晚上」成功翻紅，更相隔多年入圍金曲獎最佳演唱組合，將與動力火車、珂拉琪、恐龍的皮等勁敵一同爭取獎項，阿弟受訪表示如果可以的話，希望入圍的獎項都可以拿下。

JUD陳泳希穿上大地色系馬甲禮服，前凸後翹的好身材讓人驚豔，這次她以專輯「當我不敢說」入圍「最佳新人」、「最佳作曲人」等2大獎項。

Karencici則以一頭帥氣橘髮搭配黑色禮服亮相，禮服藏著不規則形象的小巧思，凸顯出Karencici的獨特風格，這次她要挑戰華語歌后寶座。

音樂人JUD陳泳希雙料入圍，火辣亮相紅毯。中央社記者趙世勳攝 114年6月28日

第36屆金曲獎28日晚間重回台北小巨蛋舉行頒獎典禮，星光大道先打頭陣，歌手Karencici（圖）於背板前盛裝留影，晚間將角逐金曲歌后。中央社記者趙世勳攝 114年6月28日

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詹雅雯這次將角逐第2座台語歌后寶座，她今天開心和妹妹走上紅毯，說起做音樂的歷程，詹雅雯表示生病關係吃藥治療會大舌頭，唱歌很困難，要停藥才可以好好錄音，「我問過自己還要再唱嗎？真的感謝大家鼓勵，有沒有得獎沒關係，這次來認識新音樂人我就很開心了」。

蔡秋鳳以專輯「戲台」爭取台語歌后寶座，她表示心情很期待，「這次是我為自己圓夢的專輯，歷經許多的曲折與辛苦，現在都值得了，入圍即是肯定，我內心充滿著感謝！」（編輯：李亨山）1140628

樂團「八十八顆芭樂籽」出道29年首度入圍金曲獎，團員們盛裝亮相，吸睛全場。中央社記者趙世勳攝 114年6月28日

歌手詹雅雯（右）特別與妹妹詹雅云（左）一同走上紅毯，合影留念。中央社記者張新偉攝 114年6月28日

入圍最佳台語女歌手獎的蔡秋鳳盛裝出席，向粉絲揮手致意。中央社記者張新偉攝 114年6月28日

音樂界新秀Andr今年將角逐最佳新人獎，會前開心在紅毯留影。中央社記者趙世勳攝 114年6月28日

造型極具特色的雙人音樂組合「恐龍的皮」在紅毯上與恐龍逗趣互動，吸睛全場。中央社記者張新偉攝 114年6月28日

香港歌手林家謙（圖）本次入圍多項大獎，開心走紅毯。中央社記者張新偉攝 114年6月28日

樂團JADE將角逐最佳樂團獎，團員阿傑（左）、嘟嘟（右）兩人以黑色系服裝造型亮相紅毯。中央社記者張新偉攝 114年6月28日

藝人愛紗本屆應邀擔任頒獎嘉賓，會前盛裝亮相紅毯。中央社記者張新偉攝 114年6月28日

準華語歌后陳忻玥一身白色禮服優雅登上紅毯，展現典雅氣質。中央社記者張新偉攝 114年6月28日

入圍最佳演唱組合的雙人團體珂拉琪（圖）盛裝出席，期待能有獲獎好消息。中央社記者張新偉攝 114年6月28日

歌手李竺芯以黑色貼身禮服亮相紅毯，並別出心裁在脖子與腳踝綁上紫色緞帶，開心留影。中央社記者張新偉攝 114年6月28日

歌手黃妃（圖）以一身亮粉紅色禮服走上紅毯，粉嫩亮相。中央社記者張新偉攝 114年6月28日

角逐華語歌王寶座的歌手柏霖PoLin盛裝亮相，開心參與盛會。中央社記者張新偉攝 114年6月28日

饒舌新聲someshiit山姆（圖）為本屆最佳新人獎角逐者之一，一身黑色打扮亮相紅毯。中央社記者趙世勳攝 114年6月28日

J.Sheon（圖）今年除是入圍者，也是頒獎人，會前帥氣亮相星光紅毯。中央社記者張新偉攝 114年6月28日

設計師于薇（左2）將角逐最佳裝幀設計獎，歌手Leo王（左）也一起走上紅毯、分享喜悅。中央社記者張新偉攝 114年6月28日

金曲常客、音樂人黃子軒（圖）選擇以藍色為主調的造型開心亮相，期待稍晚傳來好消息。中央社記者趙世勳攝 114年6月28日

賽德克族歌手姑慕．巴紹（圖）盛裝出席，腰間紅色腰帶結合賽德克族元素，相當吸睛。中央社記者趙世勳攝 114年6月28日

原住民歌手阿布絲．塔娜比瑪（中）將角逐多項大獎，與團隊成員開心登上紅毯。中央社記者趙世勳攝 114年6月28日

第36屆金曲獎28日傍晚由星光大道先打頭陣， 鋼琴演奏家張貝芝（圖）今年入圍多項大獎，選擇一身透視系黑紗禮服亮相紅毯，吸睛全場。中央社記者趙世勳攝 114年6月28日

樂團「無妄合作社」（圖）統一穿起黑色系服飾亮相紅毯，將角逐最佳樂團獎。中央社記者趙世勳攝 114年6月28日

旅美爵士作曲家暨鋼琴手楊又臻（圖）本屆雙料入圍，開心出席參與這場年度音樂盛會。中央社記者趙世勳攝 114年6月28日