金曲獎Energy睽違21年再踏紅毯 八十八顆芭樂籽女僕裝亮相
2025/6/28 19:06（6/28 19:19 更新）
（中央社記者洪素津台北28日電）第36屆金曲獎今晚在台北小巨蛋頒獎，Energy帥氣走紅毯，表示睽違21年參加金曲獎很感動，盼入圍的獎都可以拿下；詹雅雯分享唱歌時得停藥才能順利錄音，感謝大家鼓勵讓她撐下去。
金曲獎紅毯由陳明珠與黃偉晉3度攜手主持，陳明珠穿上白色禮服十分優雅，清晰的口條清楚介紹每名走上紅毯的入圍者，稍早Energy成員阿弟、牛奶、書偉、Toro帥氣走上紅毯，坤達則有別的工作無法參與，4人走上紅毯難掩興奮，表示相隔21年還可以參加金曲獎很感動也很緊張。
Energy相隔多年回歸歌壇，以「星期五晚上」成功翻紅，更相隔多年入圍金曲獎最佳演唱組合，將與動力火車、珂拉琪、恐龍的皮等勁敵一同爭取獎項，阿弟受訪表示如果可以的話，希望入圍的獎項都可以拿下。
JUD陳泳希穿上大地色系馬甲禮服，前凸後翹的好身材讓人驚豔，這次她以專輯「當我不敢說」入圍「最佳新人」、「最佳作曲人」等2大獎項。
Karencici則以一頭帥氣橘髮搭配黑色禮服亮相，禮服藏著不規則形象的小巧思，凸顯出Karencici的獨特風格，這次她要挑戰華語歌后寶座。
透過 Google News追蹤中央社
詹雅雯這次將角逐第2座台語歌后寶座，她今天開心和妹妹走上紅毯，說起做音樂的歷程，詹雅雯表示生病關係吃藥治療會大舌頭，唱歌很困難，要停藥才可以好好錄音，「我問過自己還要再唱嗎？真的感謝大家鼓勵，有沒有得獎沒關係，這次來認識新音樂人我就很開心了」。
蔡秋鳳以專輯「戲台」爭取台語歌后寶座，她表示心情很期待，「這次是我為自己圓夢的專輯，歷經許多的曲折與辛苦，現在都值得了，入圍即是肯定，我內心充滿著感謝！」（編輯：李亨山）1140628
- 金曲獎Energy睽違21年再踏紅毯 八十八顆芭樂籽女僕裝亮相2025/06/28 19:06
- 2024/10/19 19:16
- 2024/10/19 19:03
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
劉俊謙角逐視帝入境先喝珍奶 賈靜雯短髮性感亮相