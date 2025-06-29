李竺芯金曲抱3大獎 低潮搬花蓮「創造自己的主流」

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（中央社記者洪素津台北29日電）歌手李竺芯抱回金曲獎最佳台語女歌手、台語專輯及年度專輯獎，慶功宴提到做音樂的低潮時，選擇搬到花蓮放下自己，她告訴自己：「順著水流，就能創造自己的主流」。

李竺芯昨天在第36屆金曲獎一口氣拿下3大獎，慶功宴上恩師黃韻玲也前來祝賀。提起得獎的心情，李竺芯坦言自己從未設想過，尤其是「Suí 水」獲年度專輯獎，不只是集中在歌手身上的榮耀，還包括許多優秀的幕後工作人員。

李竺芯做音樂期間也有過低潮，在音樂事業面臨低潮時搬去花蓮，沒想到這一住就是10年，她沖瀑布、赤腳踩石頭，在秘境裸泳解放自己，「過去我一直想當出色的歌手，去了花蓮，我放下很多事情，當我放下的時候，順著水流，就能創造自己的主流，對很多事情就會比較不在意。」

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談到金曲獎金，李竺芯表示，應該會準備在接下來的專場，希望可以請到很棒的樂手老師：「音樂上得到的錢，還是回歸音樂。」由於一次拿下3大獎，她提醒自己，不要被「金曲獎得主」這個稱號定義自己。

李竺芯說，這次參加金曲獎，一開始確實一直在思考若是得獎了，上台該說些什麼，後來她慢慢融入整個金曲派對，看到小時候的偶像Energy奪獎，她感動地說：「我非常幸運生長在台灣，可以看到大家持續做音樂，作品五花八門，我覺得自己超級幸福的，他們在台上演出，我在台下也是非常開心。」（編輯：吳素柔）1140629