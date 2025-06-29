加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 娛樂
金曲獎
金曲獎
新聞專題
金曲獎1/292
首頁 / 娛樂

李竺芯金曲抱3大獎 低潮搬花蓮「創造自己的主流」

2025/6/29 14:41（6/29 14:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歌手李竺芯（左）一舉拿下金曲獎最佳台語女歌手、最佳台語專輯與年度專輯獎，恩師黃韻玲（右）特別出席慶功宴，與李竺芯開心合影。中央社記者洪素津攝 114年6月29日
歌手李竺芯（左）一舉拿下金曲獎最佳台語女歌手、最佳台語專輯與年度專輯獎，恩師黃韻玲（右）特別出席慶功宴，與李竺芯開心合影。中央社記者洪素津攝 114年6月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北29日電）歌手李竺芯抱回金曲獎最佳台語女歌手、台語專輯及年度專輯獎，慶功宴提到做音樂的低潮時，選擇搬到花蓮放下自己，她告訴自己：「順著水流，就能創造自己的主流」。

李竺芯昨天在第36屆金曲獎一口氣拿下3大獎，慶功宴上恩師黃韻玲也前來祝賀。提起得獎的心情，李竺芯坦言自己從未設想過，尤其是「Suí 水」獲年度專輯獎，不只是集中在歌手身上的榮耀，還包括許多優秀的幕後工作人員。

李竺芯做音樂期間也有過低潮，在音樂事業面臨低潮時搬去花蓮，沒想到這一住就是10年，她沖瀑布、赤腳踩石頭，在秘境裸泳解放自己，「過去我一直想當出色的歌手，去了花蓮，我放下很多事情，當我放下的時候，順著水流，就能創造自己的主流，對很多事情就會比較不在意。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

談到金曲獎金，李竺芯表示，應該會準備在接下來的專場，希望可以請到很棒的樂手老師：「音樂上得到的錢，還是回歸音樂。」由於一次拿下3大獎，她提醒自己，不要被「金曲獎得主」這個稱號定義自己。

李竺芯說，這次參加金曲獎，一開始確實一直在思考若是得獎了，上台該說些什麼，後來她慢慢融入整個金曲派對，看到小時候的偶像Energy奪獎，她感動地說：「我非常幸運生長在台灣，可以看到大家持續做音樂，作品五花八門，我覺得自己超級幸福的，他們在台上演出，我在台下也是非常開心。」（編輯：吳素柔）1140629

李竺芯
魏如萱3輪廝殺突圍奪金曲歌后 呂士軒能說能唱搶歌王李竺芯抱回年度專輯成金曲大贏家 台韓樂團夢幻合作「AAA」奪3獎
金曲獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
Energy奪金曲慶功 坤達笑稱還好有趕回來
48
更多編輯台推薦新聞：