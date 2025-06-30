金曲36收視亮點 緬懷方大同及大S吸睛

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（中央社記者洪素津台北30日電）第36屆金曲獎頒獎典禮圓滿落幕，頒獎部分由方大同獲頒「評審團獎」為最高收視，有77萬人收看；表演部分由魏如萱演唱組曲來紀念逝世藝人方大同及大S等人為最高收視，有76萬人收看。

第36屆金曲獎頒獎典禮於全球YouTube官方網路平台全程直播，截至6月30日（含承辦單位台視所屬頻道）總點擊數近500萬次，而截至30日止，金曲官方臉書、IG也有近1600萬次的觀看及觸及總量；WEIBO的話題總量突破1億。

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典禮頒獎橋段的平均最高收視落在方大同獲頒「評審團獎」，方大同的信託基金會顧問成員上台領獎致詞，共吸引77萬2千人收看；而方大同獲「最佳作曲人獎」話題量也有867萬次。

表演節目以魏如萱帶來的「懷念逝世音樂人」演出組曲「一簾幽夢」、「彼個所在」、「愛愛愛」、「十分鐘的戀愛」收視最高，吸引76萬8千人觀看；在逝世音樂人緬懷方大同及大S的話題量也高達1840萬次。（編輯：李亨山）1140630