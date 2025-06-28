方大同獲金曲評審團獎 魏如萱獻唱十分鐘的戀愛緬懷大S

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（中央社記者洪素津台北28日電）歌手魏如萱在第36屆金曲獎獻唱歌曲緬懷已故的音樂人，而大S徐熙媛在今年年初時因病逝世，魏如萱特別獻唱她和妹妹小S徐熙娣的經典歌曲「十分鐘的戀愛」，讓不少觀眾都紅了眼眶。

魏如萱在金曲獎的舞台上獻唱緬懷已故的音樂人，魏如萱豐富感情的歌聲，搭配螢幕上已逝的音樂人圖像，讓人感動。魏如萱也選唱大S徐熙媛跟小S徐熙娣招牌歌「十分鐘的戀愛」來緬懷大S徐熙媛，全場也在最後一起喊出歌詞：「下課！」台下也以熱烈的掌聲示意。

音樂創作人方大同今年因病逝世，魏如萱也獻唱方大同的「愛愛愛」，透過他留下的音樂鼓勵正在創作的音樂人，也懷念他留下的價值和信念。

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方大同以遺作「夢想家」榮獲評審團獎，評審團主席丁曉雯說，「這張專輯我們深刻感受到，在他生命最後一段旅程，他是怎麼樣燃燒自己，來打造一首一首一首好歌」，最後丁曉雯仰天說：「大同這是我們給你的！」讓人相當感動。

方大同的摯友幫方大同上台領獎，他說：「大同曾說音樂給我很多，我也想還給音樂什麼，我想這就是他對音樂最好的報答，在無垠宇宙中，大同繼續他的天籟之音，就如同他的歌詞一樣『千尋之外，我依然存在』」。（編輯：方沛清）1140628