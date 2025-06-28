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馬兆駿獲特別貢獻獎 妹馬毓芬盼延續精神傳遞溫暖

2025/6/28 22:30
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（中央社記者王心妤台北28日電）已故音樂人馬兆駿今晚獲得第36屆金曲獎特別貢獻獎，而他94歲母親也到場並在台下感動落淚。他的妹妹馬毓芬代領獎項時哽咽表示，期待延續馬兆駿精神用音樂傳遞溫暖跟愛。

音樂人巫啟賢今晚擔任獻獎人與獻唱人，他說，馬兆駿是他的老師，也是肝膽相照的兄弟，馬兆駿的音樂觸動、鼓勵千千萬萬人的心，「也許多年以後，不知道有多少人還叫得出他的名字，但我想他的作品還會流傳在時空裡、常駐在你的心裡。老馬！謝謝你，今天晚上我們要的不多，我們要的就是你。」

馬兆駿的妹妹馬毓芬代領獎後哽咽表示，馬兆駿獲獎的這個感動時刻，他們94歲的媽媽也在台下感受這份榮耀，「希望天上的你（馬兆駿），能感受到我們的思念與驕傲。」

馬毓芬表示，馬兆駿的音樂起始於民歌，從17歲學會彈吉他後就開始創作，這些動人旋律陪伴許多人成長，之後也為劉文正、黃鶯鶯等人寫歌。

馬毓芬說，音樂是馬兆駿跟世界溝通的方式，「我們會延續這份心願，帶著他的音樂走得更遠更深，用音樂傳遞希望與愛，讓更多人感受到溫暖的力量，謝謝大家。」

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馬兆駿的女兒馬永蒂表示，父親是她這輩子敬仰的目標，他對音樂的執著與熱情，讓她看見一個人用一生注入心血在最愛的事情，那一刻賦予了生命意義，而生命會影響生命，她渴望傳承這份精神。

馬兆駿的女兒馬永恩則說，雖然馬兆駿在她剛滿月時先離開了，但父愛從未消失，馬兆駿的作品像是一封封提筆寫下的信，有來自各個角落的溫柔，在她不同的成長階段，沒有時差的寄達。（編輯：龍柏安）1140628

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