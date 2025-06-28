加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
動力火車隔20年再奪演唱組合 歌迷成音樂動力
首頁 / 娛樂
金曲獎
金曲獎
新聞專題
金曲獎
首頁 / 娛樂

翁孝良獲貢獻獎 謝媽媽「幫助別人就是幫助自己」

2025/6/28 22:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北28日電）音樂創作人翁孝良榮獲第36屆金曲獎特別貢獻獎，有造星者之稱的他製作「天天想你」、「永遠不回頭」夯歌捧紅張雨生，領獎時他以媽媽勉勵的一句話「幫助別人就是幫助自己」來勉勵大家。

翁孝良是一流的專業樂手，也是大師級製作人、錄音師、詞曲作者，他也歷經電視台樂隊、飯店夜總會的爵士樂隊，更運用他的音樂才華，以創作人身分寫下「夢田」、「我的未來不是夢」、「奉獻」等經典名作，也帶領張雨生、東方快車、陶晶瑩、徐懷鈺等歌手進入樂壇，是傳奇背後的「造星者」。

google news透過 Google News追蹤中央社

翁孝良上台領獎，他表示獲得特別貢獻獎非常榮幸，「我特別感謝陳家麗，從此開啟張雨生的演藝之路，楊立德翻箱倒櫃找到『奉獻』，感謝蘇芮唱的很好」。而他努力栽培的後輩如張雨生、東方快車合唱團、陶晶瑩等，翁孝良也說：「謝謝你們的努力和榮耀。」

翁孝良表示他在音樂路上不孤獨，「最感恩就是我的母親，她不會反對我，她鼓勵我，給我任何的幫助，我在香港闖蕩時也寄東西給我」，他說媽媽的一句話很重要，「我媽媽用『幫助別人就是幫助自己』勉勵我，現在我也用這句話來跟大家共勉」。（編輯：方沛清）1140628

翁孝良
巫啟賢金曲獻獎馬兆駿 蕭煌奇唱翁孝良作品壓力大翁孝良昔捧紅張雨生獲金曲貢獻獎 馬兆駿從民歌走入流行獲肯定
張雨生
天河旅記音樂說故事 櫻井弘二創作療癒逝友傷痛
金曲獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
40
更多編輯台推薦新聞：