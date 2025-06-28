翁孝良獲貢獻獎 謝媽媽「幫助別人就是幫助自己」

（中央社記者洪素津台北28日電）音樂創作人翁孝良榮獲第36屆金曲獎特別貢獻獎，有造星者之稱的他製作「天天想你」、「永遠不回頭」夯歌捧紅張雨生，領獎時他以媽媽勉勵的一句話「幫助別人就是幫助自己」來勉勵大家。

翁孝良是一流的專業樂手，也是大師級製作人、錄音師、詞曲作者，他也歷經電視台樂隊、飯店夜總會的爵士樂隊，更運用他的音樂才華，以創作人身分寫下「夢田」、「我的未來不是夢」、「奉獻」等經典名作，也帶領張雨生、東方快車、陶晶瑩、徐懷鈺等歌手進入樂壇，是傳奇背後的「造星者」。

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翁孝良上台領獎，他表示獲得特別貢獻獎非常榮幸，「我特別感謝陳家麗，從此開啟張雨生的演藝之路，楊立德翻箱倒櫃找到『奉獻』，感謝蘇芮唱的很好」。而他努力栽培的後輩如張雨生、東方快車合唱團、陶晶瑩等，翁孝良也說：「謝謝你們的努力和榮耀。」

翁孝良表示他在音樂路上不孤獨，「最感恩就是我的母親，她不會反對我，她鼓勵我，給我任何的幫助，我在香港闖蕩時也寄東西給我」，他說媽媽的一句話很重要，「我媽媽用『幫助別人就是幫助自己』勉勵我，現在我也用這句話來跟大家共勉」。（編輯：方沛清）1140628