丁寧首度與劉書宏搭檔 拍親密戲臉紅心跳

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（中央社記者洪素津台北1日電）演員丁寧和劉書宏在戲劇「拜六禮拜」有親密戲，丁寧感謝導演配對，讓她再度體會心跳加速。

丁寧和劉書宏今天出席「拜六禮拜」宣傳記者會，丁寧首度與劉書宏合作，加上有這麼多親密戲，直言還是會緊張、害怕，「因為對象的狀態會影響到你，一定要想辦法跟他達成共識，所以真的非常感謝導演，給我又高又帥的劉書宏， 讓我有心跳加速的感覺。」

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兩人在拍攝首日就拍了許多親密戲，拍完也讓丁寧驚豔劉書宏完全融入角色，立刻傳訊息給他：「書宏今天非常謝謝你，你的狀態非常幫助我。」收到訊息的劉書宏也說，第一次演出超齡角色，加上對戲的丁寧讓自己備感壓力，因此能夠收到她的訊息，對自己是一個滿大的鼓勵。

劉書宏飾演的角色初登場就以「二林怪人難搞農夫」形象出現，為了符合角色需求，必須化老妝、留鬍子和曬黑。不過，劉書宏媽媽看到他的新造型直言：「又不是家裡有死爸爸還是死媽媽，怎麼會留鬍子的造型。」爸爸則持不同意見，認為蓄鬍看起來更有男人味。（編輯：張雅淨）1140701