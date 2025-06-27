施名帥「凶宅專賣店」誤闖掛符房 嚇到背後一陣涼

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（中央社記者王心妤台北27日電）台劇「凶宅專賣店」前2集在台北電影節放映，片場雖然有民俗法師坐鎮，但施名帥仍不慎誤闖掛有符咒的房間嚇出背後一陣涼；新加坡影后洪慧芳來台拍攝遇地震嚇到腿軟。

導演奚岳隆跟郝芳葳、監製羅佩儀及演員李銘順、范少勳、陳姸霏、洪慧芳、施名帥、江宜蓉、許紫柔今天分享拍攝花絮。奚岳隆表示，故事雖然圍繞凶宅，但溫馨多於恐怖，加上演員們感情都很好，過程非常開心。

李銘順表示，因為拍片常要住不同飯店，入住第1晚都會把燈全部打開，擔心看到「其他」東西，他並透露，這次拍攝也有拿到民俗法師準備的平安符，很多戲都是深夜拍攝，「有一次真的涼了一下。」

由於每天拍攝都有民俗法師在現場，某次在一個廢墟中拍攝時，所有人都被法師警告不要靠近其中某個房間，房裡的吊扇還掛著一個符咒，但施名帥沒注意到警告就靠近，「我當下背脊發涼。」

洪慧芳來台拍攝期間遭遇去年4月的地震，她難忘當時正在準備妝髮，先聽到「砰」一聲後才感覺到搖晃，「這是我第一次遇到地震，因為晃到我們跑不出去，大家是先蹲在一起，後來要起身移動，我整個腿軟，真的是嚇到腳軟。」

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李銘順也透露，當時致電洪慧芳表達關心時，「她聽起很喘很緊張，只說好大！」

「凶宅專賣店」預計明年開播。（編輯：龍柏安）1140627