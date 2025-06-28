國軍精神戰力教育將播「國際橋牌社2」 凝聚愛國意識

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北28日電）國軍年度重要演習「漢光41號」實兵演練即將舉行，知情人士證實，國防部7月1日起先進行3天「精神戰力專案教育」，1日將播台劇「國際橋牌社2」有關國軍應對1996年台海飛彈危機的軍事戲份精華，藉此鼓舞官兵士氣、凝聚愛國意識。

台劇「國際橋牌社2」故事背景為1994年至1996年的台灣社會，包含1996年台灣總統選舉、以及1995至1996年台灣海峽飛彈危機等事件，展現台灣面臨危機時的「同島一命，死裡求生」精神。

「國際橋牌社2」製作人汪怡昕對中央社記者表示，此次所剪輯的戲份主要是劇中描繪當年駐守馬祖高登島的國軍弟兄，從一開始的日常生活、軍事訓練，再隨著台海情勢升溫，基層官兵面對兵凶戰危時，不分階級與背景所凝聚的團結精神，弟兄相互掩護、並肩作戰，展現官兵的裝備未必精良，卻仍保持著高昂士氣，誓死捍衛前線疆土。

戰略溝通近期成為國軍關注重點，國防部長顧立雄26日指出，7月9日至18日舉行的「漢光41號」實兵演練亮點，包括戰略溝通機制運作，希望透過戰略溝通讓民眾強化對國防的支援與信任，深植「有準備更安全」的全民防衛共識。

曾參與設計「精神戰力專案教育」的國軍官員表示，當前國軍文宣工作有如現代戰爭的飛彈攻擊，務求精準打擊，強調目標受眾的效果，而不是美化成效數字或「作給長官看」；國軍精神戰力專案教育行之有年，主要目的是在漢光軍演前，對官兵精神教育和凝聚愛國意識。

這位官員指出，「國際橋牌社2」故事背景為1995至1996年的台海危機，貼近官兵的成長背景和生活環境，能引發官兵觀看後產生共鳴，效果遠比播放抗日、戡亂相關影片或課程內容要好，且1996台海危機與現今一樣，都是中共要干預台灣的民主自由，而國軍為了要守護民主自由而努力，藉此讓官兵收看後產生共鳴，產生一起團結、為守護台灣民主自由生活方式而戰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對國防部在精神戰力專案教育首度播放台灣戲劇，國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，首先由政策層面觀察，象徵國軍精神戰力的作法多元化、活潑化，不僅可取得更好成效，且可結合民間影視文創產業，公私協力之外並成為國防服務產業。

蘇紫雲指出，其次是「國際橋牌社2」的軍事戲份以1996台海危機為背景，所改寫的情節極為寫實，特別是以基層官兵的視角刻畫，更容易取得共鳴，且如同經典電影「搶救雷恩大兵」一樣，「國際橋牌社2」跳脫說教模式，不否認單兵面對敵人的擔憂與恐懼，更襯托出孤島無援、卻仍願意同島一命的勇氣，保護家人、保衛國家。（編輯：林克倫）1140628