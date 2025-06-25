台劇「零日攻擊」8/2上檔 台海危機題材獲國際關注[影]

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（中央社記者洪素津台北25日電）台劇「零日攻擊」以中國侵台為題材，引起國際關注，前總統蔡英文也為「零日」團隊加油打氣：「一定要成功。」該劇今天釋出正式預告，宣告8月2日定檔，並於台日播出。

台劇「零日攻擊」以同樣在台海危機時空下的不同人物視角開展10集篇章，議題包含恐怖攻擊、紅色滲入媒體、黑道遭利用製造內亂、地方選舉及宗教組織被滲透、網紅被操控、中國密客入侵台灣科技論壇、3C產品隱藏監控危機、台商家庭面臨的反分裂手法、警政機關遭癱瘓隱憂、親共份子假起義、共軍潛伏軍方高層、前線士兵遇襲等等，逐一揭露台灣可能遭遇的各種危機。

該劇今年5月率先於哥本哈根民主高峰會進行世界首映，同場不只前總統蔡英文為「零日」團隊加油打氣：「一定要成功。」會上世界各地國際政要也慎重關注。

美國「華爾街日報」重量級專欄作家沃爾特．羅素．米德（Walter Russell Mead）也在6月初公開發表評論，盛讚「零日攻擊」為未來提供一個可能的視窗。他說：「『零日』描述兩岸緊張局勢的影響，既對台灣社會進行深入瞭解，又對一場迫在眉睫的大國衝突進行了寶貴的介紹，這場衝突可能會影響我們所有人的生活。」

「『零日』情節圍繞著中國顛覆台灣的軍事技術，入侵其指揮，控制網路以重新瞄準導彈，以及僅僅透過使用人工智慧招募網紅來為中國出擊。」米德指出，「零日」是資訊戰的一個例子，也是對資訊戰的考察。

米德甚至呼籲，「希望有美國的發行商能鼓起勇氣，將這部影集帶上美國的螢幕。更廣泛地說，任何仍在好萊塢工作的愛國者，都應該思考如何運用自己的專業，幫助美國人警醒。」

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「零日攻擊」以中國人民解放軍對台採取軍事行動為架空背景，描述台海戰爭可能帶給台灣島內的挑戰與變化，題材大膽且敏感。製作人鄭心媚透過新聞稿表示，這是一部只有台灣人能說，也應該並且迫切要說的故事，希望台灣觀眾享受劇情娛樂的同時，也能警醒現代灰色戰爭的滲透。

「零日攻擊」將於8月2日起，每週六晚間9時在公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo播出；晚間10時公視+播出；日本Amazon Prime Video於8月15日首播3集後同步上架；8月16日起，每週六CATCHPLAY+台灣、印尼上架；8月24日起，民視晚間10時播出。（編輯：張雅淨）1140625