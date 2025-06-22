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楊貴媚首度挑戰演撒嬌小女人 要享受公主感

2025/6/22 16:46（6/22 17:11 更新）
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公視+影集「就算一個人也可以好好的吃飯2」22日正式宣告開鏡，演員楊貴媚（圖）首度挑戰愛撒嬌的小女人角色，她說，「這不只是愛情故事，更是成熟、責任與告別的體驗」。（公視+提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年6月22日
公視+影集「就算一個人也可以好好的吃飯2」22日正式宣告開鏡，演員楊貴媚（圖）首度挑戰愛撒嬌的小女人角色，她說，「這不只是愛情故事，更是成熟、責任與告別的體驗」。（公視+提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年6月22日
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（中央社記者陳怡璇台北22日電）公視+影集「就算一個人也可以好好的吃飯2」開鏡，演員楊貴媚一改螢幕上霸氣形象，首度演出愛撒嬌的小女人，笑說：「第一次遇見這麼公主感的角色，當然要好好享受一下。」

公視+今天以新聞稿表示，自製食療系影集「就算一個人也可以好好的吃飯2」正式宣告開鏡，男女主角胡宇威與李玲葦再度攜手回歸，本季將以經營民宿為主軸，他們不再只是透過料理療癒傷痕，更要面對來自四面八方的顧客。

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值得一提的是，楊貴媚近年在大小螢幕上多以霸氣獨立女性形象現身，這次首度挑戰「愛撒嬌的小女人」角色，劇本中溫柔真誠、不批評人的「顧阿姨」，深深吸引了她，「這不只是愛情故事，更是成熟、責任與告別的體驗。」

胡宇威提到：「有事先跟媚姐碰面聊過跟讀本，能夠再次跟媚姐有戲劇上的合作很開心，也很期待。」兩人自電影到實境節目多次搭檔，默契早已培養純熟，這次將在民宿場景「偶遇」，胡宇威笑說，最想親手為楊貴媚下廚紅燒蹄膀，「因為這道菜很大氣，也很滿足」。（編輯：管中維）1140622

#公視
#胡宇威
#楊貴媚
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