「與惡II」謝欣穎遭侵犯 楊貴媚使壞觀眾罵翻

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（中央社記者洪素津台北19日電）演員楊貴媚和謝欣穎在戲劇「我們與惡的距離II」有大量對手戲，楊貴媚利用謝欣穎換取選票，害謝欣穎被侵犯，楊貴媚被觀眾罵翻，坦言有點走心，但很開心演技被大家看見。

楊貴媚、謝欣穎、黃鐙輝、白潤音、鄭又菲和導演林君陽今天出席「我們與惡的距離II」宣傳記者會。

楊貴媚在劇中為選舉利用私生女謝欣穎，沒想到卻害謝欣穎遭受到侵犯，讓謝欣穎留下不可抹滅的傷痕，楊貴媚在劇中勢利眼的模樣也被觀眾罵翻，楊貴媚坦言有點走心，不過，楊貴媚說，自己很努力演出這個角色，很開心大家看到不一樣的她。

楊貴媚表示，這次的角色與傳統女性不一樣，有手段，個性為母則強，有一點陰險，亦正亦邪，「我演得很過癮，其實角色是很孤獨的，收到劇本，我沒有猶豫，這個角色很吸引我」。

謝欣穎在劇中飾演私生女，為了討好楊貴媚卻喝醉酒被侵犯，但她依舊很有骨氣，一毛錢都沒拿就離家。謝欣穎表示，自己出門在外不會喝到爛醉，「我不是那些人會邀約的對象，因為我長得比較有距離感」。

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劇中謝欣穎被侵犯，又遇上先生患有思覺失調誤殺法警，一連串的衰事發生在她身上，謝欣穎感嘆：「她真的很命苦但很勇敢，也比我想像中的還要堅強。」

黃鐙輝飾演謝欣穎的先生，劇中患有思覺失調，他為了融入角色，搞得自己快要精神崩潰，因為很想要演好；有一幕要抱謝欣穎衝急診的戲，他抱了7、8次，抱到最後手軟，隔天還鐵手舉不起來。（編輯：管中維）1140619