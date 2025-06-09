鍾欣凌新戲不倫主管又遇初戀 自嘲「吃很好」

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（中央社記者洪素津台北9日電）演員鍾欣凌在戲劇「拜六禮拜」首度飾演小三，劇中鍾欣凌和主管林俊逸有親密戲，又巧遇初戀李李仁，她自嘲「吃很好」，但她說在拍親密戲時其實很害羞，還好對方給足信任感。

回想起與林俊逸的床戲，鍾欣凌透過新聞稿說：「我覺得他很可憐」，表示自己在拍攝時很害羞，但林俊逸給足信任感，反而有種吃對方豆腐的感覺。而對於首次飾演第三者的角色，鍾欣凌坦言很有壓力，從正宮變成小三的位置，真的極具張力。

鍾欣凌不僅挑戰飾演介入主管家庭的小三，與劇中兒子王品澔的親子戲碼，更是讓人感到揪心又溫暖。在得知兒子是同志時，鍾欣凌從驚訝到接納，絲絲入扣的情緒轉折令人動容。她也暖心表示，假如現實中遇到一樣的狀況時，只要對方是真心誠意地對待這段感情，自己都能接受。

而王品澔也提及，向媽媽出櫃的這場戲是他最喜歡的一幕，現實中他用假設的方式與家人討論過同志議題，令他意外地是家人竟然接受，讓他覺得非常感動。

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而孫淑媚這回一改以往優雅、苦情的角色形象，在劇中拋開包袱，飾演8點檔「小三專業戶」，她從肢體到表情都充滿張力，甚至與林心如還有互呼巴掌、推擠扭打的戲碼，孫淑媚大讚林心如超專業，正式開拍後一次完成；而為了呈現出瘋狂的角色形象，孫淑媚在拍攝時揣摩許多自己遇到瑣事的小劇場，她也笑說能呈現出來真的很爽快。

「拜六禮拜」每週日晚間8時在公視台語台、10時在華視主頻播出，晚間11時在Netflix及中華電信MOD以及HamiVideo影劇館Plus 上架更新。15日起每週日晚間8時將在八大戲劇台播出。（編輯：李亨山）1140609