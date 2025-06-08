周渝民「與惡II」痛失妻兒 靠能量分配堆疊崩潰情緒

（中央社記者洪素津台北8日電）演員周渝民在影集「與惡II」演出心碎未亡人，經歷1年時間籌備角色，在哭戲演技噴發層層堆疊情緒。他提到，在探索角色時會進行能量分配，情緒重會選擇不進食保持清醒。

周渝民在影集「我們與惡的距離II」中飾演喪失妻兒的精神科醫生，美好的家庭生活一夕變調，悲傷的情緒層層堆疊，面對朋友的關心卻選擇飆罵，「這樣只會提醒全家只剩我一個人」。

面對情緒重的戲，周渝民接受中央社專訪表示，不會入戲過深，因為他會進行個人的「能量分配」。

周渝民提到，演戲時會針對角色進行能量分配，不會因為演出哭戲就特別情緒低落，或是演出喜劇，情緒就特別開心，「我很清楚我每天能量是多少，這些能量我私底下都不會用，全部就是擺在鏡頭前面，用完就沒了，所以我很珍惜我自己擁有這些能量的時候」。

周渝民表示，不論工作或家庭生活都會進行能量分配，坦言在拍「與惡II」的時候情緒很重，面對一些情緒的拋接，跑掉再拉回來，會感受到層次感明顯有落差，「如果餐後是重情緒的戲，我也會選擇不吃，免得自己血糖一高，迷糊糊的，就是不太對」。

家庭上，周渝民坦言，每個家庭都有獨特的相處模式，也需要分配能量，面對小孩也不是只有嚴肅的面相，「我該嚴肅的時候很嚴肅，我不會少罵小孩子，我也沒有少疼她過，她如果做一些真的不好的事情，需要教育的話，我會是扮黑臉的那個」。

周渝民感謝「與惡II」團隊給予長時間的角色前置．讓他可以好好準備。他說，自己是一名演員，這個職業不全然只為工作，仍會有一些追求，「因為它是一種影像的東西，會留在別人心中，沒有做到的話會有遺憾，你多年之後你還會再看到，你的遺憾就會不斷地播出」。

「與惡II」對周渝民來說是一個天使劇組，他說：「我們同樣是有追求的團隊，所以希望把事情做得更好，當這個團隊裡面都是用一樣的目標去做的時候，我會覺得這是讓我特別珍惜的事情。」

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對於這次拍攝經驗，周渝民也說：「珍惜台灣拍戲的環境，相對於其他的環境來講，我們還擁有一些人的味道。」

周渝民拍過各類影視作品，這次演出悲苦的寫實劇，他說：「每個戲都有它自己的屬性，編劇會把這個寫在劇情裡面，應該就有他所要追求的效果。我演什麼角色都可以，我答應演出這個角色，我就會做到最好。」（編輯：張雅淨）1140608