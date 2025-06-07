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鍾欣凌飾重量級小三 同理角色：找被需要的感覺

2025/6/7 15:48（6/7 16:01 更新）
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藝人鍾欣凌（右）在新劇「拜六禮拜」中突破以往角色，挑戰飾演「小三」，和演員林俊逸（左）更上演親密對手戲。（公視台語台、華視提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月7日
藝人鍾欣凌（右）在新劇「拜六禮拜」中突破以往角色，挑戰飾演「小三」，和演員林俊逸（左）更上演親密對手戲。（公視台語台、華視提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月7日
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（中央社記者洪素津台北7日電）演員鍾欣凌、丁寧、孫淑媚在喜劇「拜六禮拜」是一起長大的好閨密，其中鍾欣凌在本劇號稱重量級小三，和人夫發展婚外情，她試著同理說「角色其實是在找自己的位置，跟喜歡被需要的感覺」。

生活療癒輕喜劇「拜六禮拜」，故事圍繞著彰化二林鎮上3個一同長大的好姊妹，她們遭遇不一樣的感情課題與工作困境，忠實呈現40歲女性的多元面向。

鍾欣凌飾演辦公室職員，同時兼職當地電台主持人，只是她失婚後竟跟已婚人夫談起辦公室戀情，堪稱是本劇重量級小三，最後她失去愛情也失去工作，鍾欣凌也試圖同理角色，她透過新聞稿說：「與其說她是人家的小三，倒不如說她其實是在找自己的位置，跟喜歡被需要的感覺。當自己失去事業與愛情時，有一個人看到自己發光、漂亮的樣子，就像溺水的人抓住浮木一樣。」

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而曾獲金馬女配角獎的丁寧，此次飾演個性大剌剌的母胎單身水電工女兒，她因為和爸爸的學徒被送作堆而感到憤怒，她覺得角色的憤怒是一種感覺自己被看低、被瞧不起的羞愧。這段演出也讓丁寧回憶起自己剛進演藝圈時，得知媽媽希望她嫁給有錢人就好，能不能變成好演員不重要，同樣讓她很氣憤。

金曲歌后孫淑媚笑稱這次的角色是「都會理智型瘋查某」，她在戲外曾夢想開咖啡廳、甜點店等副業，但都不曾付諸實行，此次在劇中竟一圓老闆夢，瀟灑開酒吧。（編輯：李亨山）1140607

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