周渝民許願「與惡II」感動觀眾 楊貴媚獻唱祝福

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（中央社記者洪素津台北4日電）演員周渝民、薛仕凌都是雙子座寶寶，今天他們出席戲劇首映記者會，劇組送上慶生蛋糕給驚喜，楊貴媚則大方獻唱生日快樂歌，不太過生日的周渝民許願「與惡II」能感動觀眾。

周渝民、薛仕凌、楊貴媚等人今天出席「我們與惡的距離II」首映記者會，周渝民、薛仕凌在劇中是好兄弟，戲外兩人的生日只差一天，都一樣是雙子座，劇組也特地準備蛋糕幫兩人慶生，楊貴媚更帶動眾人唱生日快樂歌，不過周渝民、薛仕凌相當社恐，很害羞。

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周渝民坦言自己不太會過生日，「有幫我慶生很感動，希望能夠把生日喜慶帶給『與惡II』，希望藉由這部戲來感動關心社會事的民眾」。

而今天F4傳出可能合體舉辦演唱會，活動上16歲白潤音被問到認不認識F4，他笑說：「有聽過，不知道裡面有誰？」周渝民搞笑回應：「有我啊、我爸跟我爺爺，我們主要是一個三代同堂的團體，我再拿專輯給你聽。」（編輯：李亨山）1140604