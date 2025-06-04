楊貴媚「與惡II」演活政治人物 喊話期待被罵

（中央社記者洪素津台北4日電）演員楊貴媚在戲劇「與惡II」演出政治人物，如實呈現政治場上的爾虞我詐，楊貴媚坦言很開心挑戰這個角色，「這是我很入戲很真實的演出，我也很期待被罵，相信最後觀眾會理解我」。

楊貴媚、周渝民、薛仕凌、謝欣穎、劉子銓、于子育、張軒睿、詹子萱和導演林君陽、編劇呂蒔媛、製作人林昱伶、江承恩今天出席戲劇「我們與惡的距離II」首映記者會，林君陽坦言心情很驚恐，因為作品終於要見客了；林昱玲分享：「第2季的壓力一定會有，因為我們歷經過一些風波才走到這裡」。

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楊貴媚詮釋一名政治人物，她在劇中能言善道，如實呈現政治場上的險惡，她拒看任何政論節目，不想讓觀眾覺得她在模仿，對於「從政」的角色，楊貴媚表示很開心能挑戰，「我如果被罵我會很開心，我很入戲真實演出，我很期待被罵，因為最後觀眾會理解我為何會這樣」；至於是否有從政想法，她笑喊：「你不要害我，我很享受這個角色，政治太複雜了」。

楊貴媚和薛仕凌、于子育、周渝民、謝欣穎等人都在劇中運用減齡特效，他們在演出前臉上得貼上辨識點，一開始楊貴媚有疑慮，「這會出戲吧！拍戲的時候不會笑嗎？」後來楊貴媚發現其實入戲後就會忘記，專注在角色裡，不會注意別人臉上的註記。（編輯：李亨山）1140604