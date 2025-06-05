李遠讚「與惡II」賣240國家版權 14台劇聯合行銷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北5日電）文化部今天舉辦「台流來襲」劇集行銷記者會，14部強檔台劇團隊、演員齊聚，文化部長李遠表示台劇一直創新的天花板，讚「與惡II」賣240個國家版權，有許多人仍一直為台劇努力。

為鼓勵台劇產製能量愈趨蓬勃，推動台灣影視產業持續邁向國際，文化部今天攜手台灣電視劇製作產業聯合總會舉辦「台流來襲」劇集聯合行銷記者會，李遠與14部備受關注的台劇團隊、演員齊聚，他提到「我們與惡的距離II」創下台灣首次賣到Amazon Prime Video，共240個國家或地區版權，直接創造另一個台劇天花板。

李遠說，台劇一直創天花板的新高度，靠的是所有電視台、OTT平台、製作公司等所有人的努力。更分享先前看「忘了我記得」，看到與他同輩的秦漢睽違螢幕已久後的演出，這讓他深刻感受，「這行走了這麼久，還是有許多人在這持續努力」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣影視產業儘管在疫情期間受到衝擊，仍在逆境中持續耕耘與創新。今年台劇陸續綻放，與會的14部台劇有「成功路上」、「喝酒吧！笨蛋」、「寶島西米樂」、「我們與惡的距離II」、「拜六禮拜」、「親密之海」、「如果我不曾見過太陽」、「同棲散策」、「郵票與舒芙蕾」、「舊金山美容院」、「零日攻擊」、「男公館」、「時候」、「百味人生」，都將為2025年台灣劇集視野開拓一波波的閃亮熱度。

除這類型多元的14部作品代表參與造勢，仍有許多作品蓄勢待發醞釀中，可見台劇產量旺盛且品質提升。文化部同時宣告對於本土影視產業的多方扶植政策，除了持續助力的補助機制，也將從製作及行銷等多方面投注扶持力量，將台灣影視內容推向更開闊的國際視野，讓世界更能感受台灣故事及人才的魅力。（編輯：李亨山）1140605