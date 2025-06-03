天心分享婚姻經營之道 夫妻講清楚說明白

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（中央社記者洪素津台北3日電）演員天心演出女性成長電視電影「慶祝」，鼓勵婚姻中女性不要迷失自我，她坦言自己是有什麼不爽就會說出口的人，但也叮嚀另一半不要忍受，夫妻要「講清楚說明白」。

「慶祝」改編自精神科醫師鄧惠文經典作品「婚內失戀」系列，探討女性自我覺醒與關係中的價值認定，聚焦3段不同婚姻狀態，天心飾演婚後多年逐漸在關係中失語的作家，陳庭妮飾演在家庭與職場之間疲於奔命的單親媽媽，李沐則飾演即將步入婚姻卻陷入完美焦慮的設計師。

天心透過新聞稿分享，她認為關係中的每個階段，都需要用心經營，她坦言自己是「有什麼不爽就會說出口」的人，但也叮嚀另一半「你一定都不要忍我，忍就是不舒服、心裡過不去！」。

天心表示，溝通就是日常的積累，即使老公話不多，如今也會頂嘴，但從不失言，兩人靠著「講清楚說明白」的模式維繫婚姻生活。

陳庭妮也感慨，「因為人與人相處本來就辛苦，要顧及的面向太多。溝通真的很重要，才不會讓彼此在關係中迷失，言語也才不會變成傷人的武器。」

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陳庭妮自認還是步入婚姻不久的「婚姻小白」，「很多事情現在目前都還正在且走且看學習當中，這些都是人生的養分吧！」

「婚內失戀」系列電視電影「慶祝」將於14日三立都會台、20日東森綜合台、27日LINE TV陸續上架播出。（編輯：吳素柔）1140603