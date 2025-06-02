只要爸爸開心 尹昭德帶98歲父回老家「落葉歸根」

（中央社記者洪素津台北2日電）長照是社會上重要議題，尹昭德分享與98歲老父相處，關於長照「該擔心的都擔心過了，現在就希望爸爸好就好」；透露前幾週應爸爸要求回老家，因為爸爸盼落葉歸根。

尹昭德、黃瑄、何宜珊、盧彥澤、蔡祥、陳玹宇等人今天出席戲劇「寶島西米樂」首映宣傳記者會。近來長照話題火熱，尹昭德分享日前帶98歲老父親回老家，「他自己要求的，我陪他在那邊1個多禮拜，感覺很不錯，爸爸很開心」。

關於長照，尹昭德表示，爸爸都快100歲了，這幾年該擔心的也都擔心過了，他形容爸爸就像小孩子一樣喜好不定，有請過看護，也有拜託社區守護老人機構去送便當，「爸爸跟我說便當很好吃，但是吃沒幾天又說不好吃了」；而帶爸爸回老家，尹昭德表示，之前爸爸在家跌倒，跌得不輕，回老家有孫女會照看，再者這是爸爸自己要求，認為只要爸爸開心，就按照爸爸意思去做。

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黃瑄則是車禍後首次公開活動，她表示，勤於復健下，自己的腳已經好了很多，但還是要持續復健，這次車禍也讓兒子很傷心，眼睛紅紅的卻又不敢多說什麼，讓黃瑄也心疼說：「這對小孩來說，真的滿殘忍的」。

盧彥澤則表示，為了這齣戲幾乎灌注自己所有的精力，對在家一打二的老婆滿是歉疚，更透露有一天回到家跟老婆講著講著就哭了，老婆也不捨落淚對他說「沒關係我陪你」，這讓盧彥澤相當感動。（編輯：陳仁華）1140602