王識賢新戲幫洗腳討好 張詩盈嘆「問意見走過場」

（中央社記者洪素津台北29日電）演員張詩盈和王識賢在新戲演出夫妻，談及印象最深刻的戲，張詩盈表示劇中一幕王識賢幫洗腳討好，其實對方就只是要告知事情，坦言跟戲外老公一樣，問意見只是走個過場，是通知，不是諮詢。

張詩盈和王識賢在戲劇「成功路上」演出夫妻，她透過新聞稿分享印象最深刻的劇情，劇中王識賢想用洗腳來討好，當時張詩盈的台詞是，「你每次要做什麼決定，其實心裡都有數了，再假好意來問我。」這段台詞張詩盈非常有感，「這句話根本就是我會對外子說的話！」，他們問意見只是走個過場，是通知，不是諮詢，身為配偶不用太認真給意見。

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劇中有不少父子間的衝突戲，張詩盈雖演出母親，但為了維持那個衝突的狀態，在拍攝中不會特別去緩解現場氣氛，反而是下了戲後各自把情緒卸掉，表示大家都很專業，知道那是戲，不傷感情。

「成功路上」每週日晚間8時於八大戲劇台播出，最新台劇「拜六禮拜」將於6月15日接檔推出。（編輯：張銘坤）1140529