楊貴媚不懂事誤入陪酒飯局 乾3杯紹興酒才脫身

（中央社記者洪素津台北29日電）演員楊貴媚演出調酒職人劇，她透露年輕時沒有見過世面，被叫去一個餐會，以為是純吃飯，但實則陪喝酒，當下只能乾了3杯紹興酒好藉故離開，她感嘆還好離得開，還讓她上了一課。

戲劇「喝酒吧！笨蛋」由金鐘導演樓一安執導，以充滿故事的「笨蛋酒吧」為核心場景，串聯出10名性格迥異職業也不同的角色，在夜色與一杯杯的調酒中交換心事，撫慰彼此。

導演樓一安表示：「這部劇描繪的是一群『看似正常，卻各懷傷痕』的人，在酒吧這個空間找回自我。你我都有可能在他們之中找到自己的影子。」

莫子儀、蔡淑臻、楊貴媚、鄭志偉、宋偉恩、李霈瑜、黃姵嘉及童毅軍今天出席戲劇「喝酒吧！笨蛋」首映記者會，大夥開心聊起喝酒的話題，楊貴媚表示自己的酒量不好，在拍戲時都是喝無酒精的飲品帶過，坦言自己沒有喝酒誤事過，不過在年輕時候有過誤入陪酒的場合。

楊貴媚提到剛出道時被邀請去一個餐會，當下不疑有他以為去吃飯，結果一到現場發現是梅花座，大家也都在喝酒，當時楊貴媚心想不逃的話會很慘，「我就說我要先離開，結果他們就要我先乾3杯紹興酒，我不知道哪來的膽子就乾掉，結果我回家後就暈了，當晚我是抱著馬桶吐」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

宋偉恩則分享自己喝酒完會很很嗨，也曾酒後躺在忠孝東路上，不過沒有在別人的床上醒來，害羞避談一夜情，一旁的楊貴媚聽到一夜情則開玩笑說：「我很想」。

而蔡淑臻在劇中走入家庭卻失去自我，戲外她則笑稱現在比較怕會孤單寂寞一輩子，不過現在和男友穩定交往中，也還沒想到婚姻這件事情。（編輯：張銘坤）1140529