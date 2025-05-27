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「忘了我記得」卡司驚人 劉若英：秦漢角色最難找

2025/5/27 19:49（5/27 21:21 更新）
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演員劉若英（左）擔任原創華語影集「忘了我記得」導演，日前與製作人李耀華（右）一起錄製廣播節目宣傳。（Hit Fm聯播網提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月27日
演員劉若英（左）擔任原創華語影集「忘了我記得」導演，日前與製作人李耀華（右）一起錄製廣播節目宣傳。（Hit Fm聯播網提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月27日
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（中央社記者洪素津台北27日電）導演劉若英編導的戲劇「忘了我記得」熱播中，劉若英日前錄製廣播節目，針對選角做分享，她坦言秦漢飾演的角色最難找，「父親戲分很重，但又不想讓角色沉重」，為此苦惱很久。

「忘了我記得」導演劉若英和製作人李耀華日前作客Hit Fm聯播網節目「活力DJ」，接受主持人阿娟訪問。被問及橫跨不同領域，這次還當導演，劉若英說，不同的工作模式讓她感到好玩且刺激，用不一樣的位置角度去學習，滿好的。

「忘了我記得」由金鐘、金馬影后謝盈萱，以及睽違多年重返螢光幕的金馬影帝秦漢主演，霍建華客串演出。針對片酬部分，劉若英則以演員角度來看，好的團隊、好的故事自然會吸引到好的演員，片酬不是重點，看到好的內容和角色當然會想要一起參與拍攝。

關於選角過程，劉若英表示，父親是最難尋找的，因為父親戲分很重，但又不想讓這個角色太沉重，對此苦惱很久。有天收到李耀華傳訊息問：「妳覺得秦漢演父親如何？」她當下只想說秦漢願意演嗎，但李耀華說不試怎麼知道。

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劉若英提到，秦漢一開始擔心角色吃重，自己是否能勝任，幾經迂迴後才願意接下這個角色。

劉若英透露，開拍後秦漢的體力比她好，台詞記得比她牢，最值得敬佩的是，連戲也連得好，多虧秦漢讓她在剪接室非常順利，現在回想起來，當時拍攝的每一幕都歷歷在目。李耀華也讚賞，專業演員太可怕了，秦漢的鋪陳和層次做得太好了，非常厲害。（編輯：張雅淨）1140527

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