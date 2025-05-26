周渝民「與惡II」未亡人惹心碎 滿意演技笑著睡著

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（中央社記者洪素津台北26日電）演員周渝民在影集「與惡II」演出心碎的未亡人，為角色準備1年，學習澎湖台語、精神科田調，還把編劇呂蒔媛開的書單讀完，他很滿意自己的表現，透露回家都會笑著睡著。

今天「我們與惡的距離II」釋出最新預告，周渝民在劇中演出心碎的未亡人，橫跨20年的角色變化，高難度表演令人揪心，影片中一句，「我們以為我們接得住所有人，但其實我們什麼都接不住。」帶出該劇的核心精神「接住」。

導演林君陽透過新聞稿分享，周渝民為了飾演這個角色，整整準備1年以上時間，包括學習澎湖台語、精神科田調，以及將呂蒔媛列的書單全部讀完。

周渝民聊到自己平常在拍攝時，一天5場戲中如果有3場滿意，回去都可以笑著睡著，對於這次的表現，他說：「這次在5場裡至少有4場很滿意。」

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多年後再次挑戰「與惡」，林君陽認為第2季的難度比第1季升級太多，根本是同時拍了好幾部戲的量，雖然是全新故事，但又期待能做到「與惡I」想延續的命題和既視感。

對於戲劇核心「接住」，林君陽認為，劇中角色有人被接住、有人被漏接，如同現實生活的真實狀況，「觀眾會期待第1季的某些情緒再現，會有的，但也略有不同，歡迎大家和我們一起走進故事裡。現實或許沒那麼好，但我們想指出一個方向，希望大家或許能往那個方向再靠近一點點。」（編輯：張雅淨）1140526