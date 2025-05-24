劉若英當編導卡司夢幻 秦漢「不服老」接演關鍵曝光【專訪】

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（中央社記者洪素津台北24日電）演員劉若英首次擔任影集「忘了我記得」編導，她透露最初秦漢並不想演出老人議題，後來因他的「不服老」才決定接拍；霍建華雖是客串但戲份吃重到讓他訝異，為此還壓力爆棚。

劉若英首次擔任影集「忘了我記得」編導，裡頭的婚姻、親情、友情，夾雜著劉若英的人生背景故事，也有她想對觀眾說的話。該劇以女主角謝盈萱的觀點出發，闡述出自己的親情、愛情和友情，其中她和秦漢的父女情也是一大看點。

靠戲劇自我剖析 劉若英和爸爸如「情侶」相處

劉若英和製作人李耀華接受中央社專訪，劉若英罕見分享自己和父親的關係，李耀華則大方公開秦漢和霍建華答應出演的過程，2人一致認為這次的劇組超級夢幻，不管是所有演員還是工作人員，這也讓劉若英感動說：「他們都懂我的天馬行空。」

劉若英2歲時父母親就離異，「我沒跟爸爸住過，我是祖父母帶大的。」雖然沒和父親住在一起，父親卻不希望和女兒視同陌路，所以總會在情人節買花給劉若英跟姊姊，她也認為，或許爸爸想用一個「前世情人」的模式來聯繫感情。

演員霍建華（左）在影集「忘了我記得」中與影后謝盈萱（右）扮演夫妻，編導劉若英（中）在片場與兩人溝通對戲，3人都相當專注。（Netflix提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月24日

不想演老人 秦漢被自己的「不服老」打動

劇中找來秦漢和霍建華這組不同年齡層觀眾心目中的「男神」擔綱出演，超夢幻卡司一開始卻不被看好，但身邊人都說：「他們不會答應的。」劉若英卻完成這個不可能的任務。

劉若英透露，一開始找秦漢見面只是聊天、沒有邀約，談話中得知秦漢不想演老人，李耀華解釋，秦漢不要演躺在床上不能動或是忘記事情的老人，「我們就想說完蛋了，但劇情就是不免會帶到『遺忘』這件事情」。

劉若英不放棄，為秦漢量身打造角色，而秦漢也被自己的「不服老」說服，決定打破框架，演出真實社會每天都在上演的平凡。

劉若英更透露，秦漢入戲後比誰都想把角色詮釋好，甚至要求頭髮再亂一點、衣服再皺一點，她並感謝秦漢願意呈現殘忍的一面，「大家是看過他年輕時候有多帥，有多意氣風發，那在看這個角色的時候會更心疼。」

霍建華婚姻戲壓力大 急call劉若英

霍建華近年來少有戲劇演出，會答應演出著實讓劉若英掉了下巴，李耀華提出人選有霍建華時，劉若英脫口：「不行太帥了！」當大家都覺得不可能，霍建華卻爽快答應。

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霍建華雖是客串出演，劇中戲份卻很吃重，甚至開拍前一度壓力非常大，更有趣的是，直到戲都快殺青了，霍建華還打給劉若英問她：「奶茶導演你沒有在跟我開玩笑，你不是找我客串？」劉若英則沒好氣地回他：「你隨便啦。」

劉若英表示，該劇傳遞人生面臨挑戰中溫馨的一面，並不想太殘忍呈現，只盼可以療癒將要經歷或正在經歷的大家。（編輯：龍柏安）1140524

藝人劉若英（前左）擔任影集「忘了我記得」編導，她受訪時指出這次劇組超級夢幻，不管是所有演員還是工作人員，更讓劉若英感動表示：「他們都懂我的天馬行空。」（Netflix提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月24日