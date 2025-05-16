謝盈萱新劇見爸爸秦漢就哭 不易落淚變停不下來

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（中央社記者葉冠吟台北16日電）演而優則導的劉若英，攜手金馬影帝后秦漢、謝盈萱打造療癒家庭劇「忘了我記得」。自稱是不易落淚體質的謝盈萱透露，一見「爸爸」秦漢就哭，讓秦漢笑稱自己是「引哭體」。

劇組日前在喜劇俱樂部舉辦對談活動，身兼編導的劉若英和劇中父女檔秦漢、謝盈萱，重現劇中脫口秀演出場景。

談到創作初衷時，劉若英表示，由於她開始面臨人生階段的各種狀況，想趁還有能力時，記錄當下感受並告訴大家「你不孤單」，希望觀眾不論任何困境酸楚，都能輕鬆幽默看待，正因此，女主角職業才設定為脫口秀演員。

謝盈萱坦言拍攝過程有時會找不到方向，但劉若英和「爸爸」秦漢都給予許多幫助，秦漢總能給足安心感並帶領著她，甚至到拍攝後期，一見「爸爸」就哭。

劉若英透露，謝盈萱曾說自己是不易落淚體質，原本還擔心謝盈萱哭不出來，沒想到，謝盈萱看到秦漢，眼淚就停不下來。對此，秦漢笑稱自己是「引哭體」，讓現場哄堂大笑。

睽違多時再參演台劇的秦漢，幽默分享第一次讀本時因「說話語速較慢」遭導演提醒，讓他緊張地表示，剛渡假回歸工作，難免糊裡糊塗。他更開玩笑控告：「導演挺兇的。」劉若英急忙說：「爸爸（指秦漢）你不是說你很多事都忘了嗎？怎麼這種事記這麼清楚啦！」

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謝盈萱分享：「我覺得不管是哪個年紀、性別，都會遇到這些，我們日常的辛酸、快樂，是小故事也是大故事。」

「忘了我記得」描述白天在超商打工、夢想成為脫口秀演員的謝盈萱，原本過著日復一日的平凡生活，沒想到人生考驗接連而來。不只得面對與丈夫霍建華間的感情挑戰，還要處理父親秦漢遇到的生活難題。全劇共8集，將於23日在Netflix獨家播出。（編輯：管中維）1140516