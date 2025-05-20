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霍建華演劉若英新戲喊後悔 認了開拍前過得不太好

2025/5/20 18:56（5/20 19:06 更新）
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影集「忘了我記得」宣傳記者會20日舉行，製片人李耀華（左起）、編導劉若英、演員霍建華、秦漢、謝盈萱、周采詩、劉品言出席，暢聊拍戲點滴。（Netflix提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月20日
影集「忘了我記得」宣傳記者會20日舉行，製片人李耀華（左起）、編導劉若英、演員霍建華、秦漢、謝盈萱、周采詩、劉品言出席，暢聊拍戲點滴。（Netflix提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月20日
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（中央社記者洪素津台北20日電）演員霍建華和謝盈萱主演由劉若英執導的新戲「忘了我記得」，霍建華說，一開始只是客串，沒想到劇中有不少篇幅談婚姻課題，更和謝盈萱有爭吵場面，他笑說有點後悔，還為了準備角色無法好好過年。

霍建華和謝盈萱在影集「忘了我記得」中飾演夫妻，秦漢則飾演謝盈萱的父親。今天霍建華和謝盈萱、秦漢、劉品言、周采詩、劉若英出席新戲宣傳記者會，大夥聚在一起暢聊拍戲有趣過程。

霍建華分享，接獲劉若英邀約時覺得很有趣，再加上可以跟秦漢、謝盈萱拍戲便躍躍欲試，「一開始以為我沒什麼戲，沒想到有一部分講婚姻生活，我就有點後悔了」。

霍建華解釋，劇中夫妻爭執戲不好拍，「我們年後要拍，結果害我整個過年不好過，因為要準備一下，既然答應演出就要投入，能夠參與也是榮幸」。

而說起戲外和老婆林心如的相處，霍建華表示，吵架看事情嚴重性，「我年輕一點時，話就直來直往，現在是讓自己情緒冷靜一點，這都是成長的過程」。

這次與謝盈萱合作演出，霍建華坦言，謝盈萱的戲都很難，常常看到她在片場崩潰的樣子，「她是很用心的演員，我們很快要當夫妻，所以夫妻爭執戲是很考驗我們。盈萱內向，我是男生要主動一點，我就跟她多聊天、多逗她一下，盈萱真的付出很多，滿心疼的，她也很投入在裡面。」

謝盈萱則表示，角色確實不好演，「大家都很理解我的崩潰，也很包容我」。

霍建華睽違多年再度在台出席公開活動，被問起拍戲規劃，他分享，「我其實休息很久，現在如果有碰到合適的戲劇就繼續拍」。

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秦漢在劇中是一名天馬行空的父親，因為要買楊桃汁而在市場弄丟女兒。戲外秦漢坦承自己是一個不及格的爸爸，「我不知道怎麼當爸爸，我也不想用框架框在別人身上，我規定不出來，當然我也不喜歡別人規定我，但是導演（劉若英）可以」。

「忘了我記得」將於23日在串流平台Netflix上線。（編輯：張雅淨）1140520

#劉若英
#秦漢
#霍建華
#謝盈萱
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