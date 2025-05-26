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賈靜雯新戲飾整形醫 苦練縫合技術大嘆不簡單

2025/5/26 12:39
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（中央社記者洪素津台北26日電）演員賈靜雯主演以「醫美」為主軸的整型醫療劇，劇中挑戰手術縫針劇碼；她表示自己很喜歡縫針，原本覺得差距不大，訓練時才發現手術室裡鉤針及線的細膩度不簡單，「醫生縫針要抓緊時間，太佩服」。

賈靜雯主演醫療劇「以美之名」，劇中少不了大量手術片段，賈靜雯透過新聞稿分享，自己小時候很喜歡縫針，在家裡也會與女兒一起玩縫紉衣服扣子的小遊戲，本來覺得應該差距不大，沒想到在訓練時才發現手術室裡鉤針與線的細膩度，包括要在皮肉上勾起那些針線，真的是完全不同感覺，「醫生縫針的整個過程都要抓緊時間，又要在掌控時間內精準完成手術，我太佩服了，只能用這『佩服』兩個字來形容」。

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另外，賈靜雯在劇中展現不老女神完美狀態，談論到「美」，她笑說：「女人多多少少都會在意漂亮，我就是愛漂亮的那個，但我會順著現在自己該有狀態。我媽媽曾跟我說過，我現在能維持年輕是因為她把我生得好；當然，後天我也是很努力，不過作為演員我希望有真實痕跡在自己臉上，所以我會很自然地去保養我自己。」

「以美之名」28日起，週一至週五晚間8時愛爾達影劇台全台首播。（編輯：陳仁華）1140526

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