王品澔劇中大方出櫃 鍾欣凌：母子雙方都要勇氣

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（中央社記者洪素津台北27日電）演員鍾欣凌和王品澔在戲劇「拜六禮拜」演出母子，劇中王品澔勇敢出櫃，鍾欣凌坦言這件事雙方都要很有勇氣，王品澔提到自己的媽媽也像鍾欣凌的角色，可以如朋友般傾訴心裡話。

演員鍾欣凌、王品澔、孫淑媚、丁寧和導演杜政哲今天出席「拜六禮拜」宣傳記者會，杜政哲感謝鍾欣凌願意在劇中當小三、演床戲，也分享選角考量，「我認為讓觀眾看到不一樣的她，鍾欣凌演小三沒人看過，人的七情六慾跟外貌是無關的」。

鍾欣凌也感謝杜政哲給予機會演出，「這次拍戲是非常幸福的旅程」。

林心如也在劇中客串演出八點檔瘋女人，杜政哲表示，林心如是沒有拿半毛錢友情客串，「真的省了很大一筆，但是這是我跟她的交情，真的很謝謝她」。

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鍾欣凌在劇中和王品澔飾演母子，有濃厚的親情戲，王品澔戲裡向鍾欣凌坦承自己是同志。鍾欣凌坦言這場戲不好演，「這件事要告訴父母，雙方都要壯膽，只能是心理澎湃，真的要有勇氣，情緒是很複雜的」。

王品澔表示，他的媽媽也像鍾欣凌的角色一樣，可以大方傾訴心情，「我跟媽媽就像朋友一樣，但有時候也是會很難溝通，有一次我在媽媽面前就崩潰，因為她問我面試得怎麼樣，我其實很不順利，媽媽就安慰我說，你很棒，只是機會還沒來」。（編輯：張雅淨）1140527