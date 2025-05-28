秦漢演活失智症老父 感謝劉若英創造戲劇情境

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（中央社記者洪素津台北28日電）演員秦漢在劉若英編導的影集「忘了我記得」中演活罹患失智症的老父，秦漢感謝劉若英創造適當情境，讓他可以真實活起來，「不用擠著一臉不自然的肌肉，去演一個生病的老人」。

「忘了我記得」由身兼導演、演員、歌手、作家身分的劉若英擔任編導，影集23日在Netflix上線後，連續4天登上台灣每日影集排行榜。

劉若英透過新聞稿分享，「真誠地拍出我們所感受到的故事，遇上懂的人、願意回應我們的人，真好。謝謝演員們的淚水與團隊們的汗水，辛苦了，繼續一起哭也一起笑。」

秦漢劇中飾演謝盈萱的無厘頭老爸，自然演技和調皮父親的溫暖笑容，完美表現笑中帶淚的父女關係，獲得觀眾熱烈好評，網友直呼「不愧是秦漢，眼神跟動作都好細膩自然」。

秦漢表示，在上線前已搶先看過影集內容，並提到從前不太觀看自己的作品，這次算是少數從頭到尾看完。他也大讚劉若英是很棒的導演。

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挑戰詮釋老病父親，秦漢分享：「說是挑戰不如說是一段美妙的歷程，感謝導演恰如其分的指導，讓我不用擠著一臉不自然的肌肉，去演一個生病的老人。聰明的導演知道如何創造適當的情境，演員自然就活了、真實了。謝謝啦，親愛的導演。」

劉若英表示，在失智症的照護方面，做了許多身邊親友的田調與尋求專業人士的建議，「十分感謝各界大神的大力幫忙」，或許無法做到盡善盡美，但希望觀眾能感受到團隊一百分的真誠，與希望傳遞給大家的愛與療癒。（編輯：張雅淨）1140528