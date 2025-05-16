劉若英執導「忘了我記得」 秦漢沒看劇本就接演

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）睽違24年，資深演員秦漢回歸台劇，在劉若英首度編導的「忘了我記得」演出男主角。秦漢說，沒有看劇本就點頭接演，「這角色風趣幽默，還喜歡開玩笑，跟我自己有幾分相似。」

秦漢接受台視「台灣名人堂」專訪時表示，這次詮釋不按牌理出牌又童心未泯的「樂爸」，嘗試用「不演」的方式詮釋角色，「我要忘記我是個演員，只需要活在這個劇本的剎那之間。」

「忘了我記得」由藝人劉若英首度擔任編導，講述一位年邁且罹病的父親故事。秦漢表示，因為拍戲認識劉若英，「我相信她懂戲，沒有看劇本就先點頭答應；能和謝盈萱合作也是我點頭的原因。」

秦漢說，在片場拍戲時，他只跟謝盈萱互動，「因為她是我女兒，我要跟她多講話」，完全專注在角色的情境之中。

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秦漢表示，隨著年紀增長，確實會思索遺忘等生命課題，「但這是人生很自然的進程，人生終將走到告別那一步，如果只能活得像一個沒有意思的人，我可能會選擇主動再見。」

秦漢的相關訪談內容，將在5月17日台視新聞台的「台灣名人堂」播出。（編輯：吳素柔）1140516