零日攻擊哥本哈根高峰會首映 台灣兩「總統」同框[影]
2025/5/14 17:07（5/14 17:38 更新）
（中央社記者洪素津台北14日電）台灣戲劇「零日攻擊」13日獲邀在「2025哥本哈根民主高峰會」進行世界首映，製作人兼編劇統籌鄭心媚和飾演總統的Janet出席對談，前總統蔡英文驚喜出席，活動意外促成兩位台灣「總統」相會。
新聞稿指出，蔡英文在後台時還跟Janet（謝怡芬）開玩笑說：「妳不用選舉就可當總統真好」，Janet也回應說：「我詮釋這個角色時都看著妳跟妳的團隊做功課。」
新聞稿表示，高峰會中首集女主角Janet與製作人鄭心媚進行對談，會後更與受邀發表演說的蔡英文同框交流，促成史上首見「兩位台灣總統的世紀相會」，讓今年民主峰會女力滿點。
「哥本哈根民主高峰會」13日登場，全球民主國家政要、科技界領袖、智庫、公民團體及黎智英兒子黎崇恩等香港民運人士均受邀出席，共同發聲捍衛自由民主價值。
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戲劇「零日攻擊」因台海戰爭題材與區域安全有緊密相關，該劇於高峰會現場向全球政要等與會者進行世界首映，蔡英文現場也為零日團隊加油打氣，「一定要成功」。
戲劇「零日攻擊」去年釋出17分鐘前導預告，影片在YouTube累計逾200萬次點擊，該劇以中國人民解放軍對台採取軍事行動為架空背景，描述台海戰爭可能帶給台灣島內的挑戰與變化，題材大膽且敏感，籌拍以來吸引不少外媒相繼採訪報導，鄭心媚透露，本劇的播出時間將於近日公布。（編輯：黃名璽）1140514
「零日攻擊」片段與訪談自8:58:27開始。影片來源：Alliance Of Democracies
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