蔡英文哥本哈根民主高峰會演說：建立韌性是生存關鍵

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩14日專電）前總統蔡英文13日到訪丹麥，並於哥本哈根民主高峰會發表演說，她在演說中表示，民主國家面對不確定性與挑戰，需要有新的策略確保國家安全與經濟繁榮，建立韌性是變局中生存的關鍵。

蔡英文演講之前，有兩場跟台灣相關的演說，分別是「零日攻擊」編劇鄭心媚與演員Janet謝怡芬與紀錄片「看不見的國家」（Invisible Nation）導演葛靜文（Vanessa Hope）的對談。以及立陶宛立陶宛前外交部次長暨波蘭「民主社群」秘書長艾德梅納斯（Mantas Adomenas，另譯：阿頓梅納斯）的演說「台灣為什麼對歐洲很重要」。

艾德梅納斯分享了立陶宛支持台灣的例子，他表示，歐洲有義務勇敢的捍衛台灣的民主。

蔡英文接著發表20分鐘的演說。她表示，面對在貿易利益重新平衡與安全責任重新分配中可能產生的衝突時，民主國家必須確保團結一致，並持續有效地維護各自與集體的安全應對能力。這些努力必須持續而堅定，因為對手正不斷結盟，並發展各種新手段，企圖分化民主社會、侵蝕民主體制，並挑起社會對立。

她說，現在正是積極對外聯繫並靈活調整的關鍵時刻。互動的規則已經改變，集體策略也必須隨之調整與進化。

她表示，當前這個時刻，民主國家迫切需要一套新的策略，來確保國家安全與經濟繁榮。在面對挑戰時建立韌性，是生存的關鍵。

她也說，台灣深知韌性是什麼，因為台灣人對試圖利用民主的不完美來破壞體制的勢力，切身體會。台灣人民曾親身經歷威權統治的傷害；如今，台灣幾乎每天都面對升級的威脅與恐嚇。

她表示，中國曾以為，透過不斷的網攻、駭客行動與軍事演習，可以使台灣人民陷入恐懼或麻痺。但事實證明並非如此。相反地，台灣人民將這些挑戰化為建立韌性的基礎。

蔡英文說，正是這股韌性，使台灣得以保護選舉不受威權干預，走過疫情的挑戰，也讓台灣對資訊操弄更加警覺、更有素養。韌性的展現涵蓋各層面，從個人到集體、從經濟到國防。

她進一步解釋，台灣在國防、數位基礎建設、經濟貿易等方面增加韌性所作的努力。

她在演說最後表示，台灣將持續與所有渴望促進和平與穩定的朋友站在一起，也願意與國際社會分享數十年來的經驗與學習，讓區域到全世界都更有能力、更有準備去守護我們所珍視的價值——自由與民主。

蔡英文從2020年開始，每年都用視訊的方式受邀在哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit）發表演說，今年是蔡英文第一次親臨現場。

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主辦單位「民主聯盟基金會」總監帕列羅－普萊斯納（Jonas Parello-Plesner）對中央社表示，多年來，他多次邀請蔡英文參與民主高峰會，他非常高興蔡英文終於能夠親自出席，也非常高興有許多來自台灣政府、民間團體與公民社會的參與。

他說只要民主高峰會繼續舉辦下去，他們就會繼續邀請台灣的參與。（編輯：唐佩君）1140514