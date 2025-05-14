加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣漫遊錄獲美國亞洲協會翻譯文學獎 評審高度讚賞楊双子敘事天賦
首頁 / 政治

蔡英文哥本哈根民主高峰會演說：建立韌性是生存關鍵

2025/5/14 07:45（5/14 07:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前總統蔡英文連續5年擔任哥本哈根民主高峰會演講嘉賓，今年首度現場出席，獲得與會各界高度歡迎。中央社記者辜泳秝哥本哈根攝 114年5月14日
前總統蔡英文連續5年擔任哥本哈根民主高峰會演講嘉賓，今年首度現場出席，獲得與會各界高度歡迎。中央社記者辜泳秝哥本哈根攝 114年5月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩14日專電）前總統蔡英文13日到訪丹麥，並於哥本哈根民主高峰會發表演說，她在演說中表示，民主國家面對不確定性與挑戰，需要有新的策略確保國家安全與經濟繁榮，建立韌性是變局中生存的關鍵。

蔡英文演講之前，有兩場跟台灣相關的演說，分別是「零日攻擊」編劇鄭心媚與演員Janet謝怡芬與紀錄片「看不見的國家」（Invisible Nation）導演葛靜文（Vanessa Hope）的對談。以及立陶宛立陶宛前外交部次長暨波蘭「民主社群」秘書長艾德梅納斯（Mantas Adomenas，另譯：阿頓梅納斯）的演說「台灣為什麼對歐洲很重要」。

艾德梅納斯分享了立陶宛支持台灣的例子，他表示，歐洲有義務勇敢的捍衛台灣的民主。

蔡英文接著發表20分鐘的演說。她表示，面對在貿易利益重新平衡與安全責任重新分配中可能產生的衝突時，民主國家必須確保團結一致，並持續有效地維護各自與集體的安全應對能力。這些努力必須持續而堅定，因為對手正不斷結盟，並發展各種新手段，企圖分化民主社會、侵蝕民主體制，並挑起社會對立。

她說，現在正是積極對外聯繫並靈活調整的關鍵時刻。互動的規則已經改變，集體策略也必須隨之調整與進化。

她表示，當前這個時刻，民主國家迫切需要一套新的策略，來確保國家安全與經濟繁榮。在面對挑戰時建立韌性，是生存的關鍵。

她也說，台灣深知韌性是什麼，因為台灣人對試圖利用民主的不完美來破壞體制的勢力，切身體會。台灣人民曾親身經歷威權統治的傷害；如今，台灣幾乎每天都面對升級的威脅與恐嚇。

她表示，中國曾以為，透過不斷的網攻、駭客行動與軍事演習，可以使台灣人民陷入恐懼或麻痺。但事實證明並非如此。相反地，台灣人民將這些挑戰化為建立韌性的基礎。

蔡英文說，正是這股韌性，使台灣得以保護選舉不受威權干預，走過疫情的挑戰，也讓台灣對資訊操弄更加警覺、更有素養。韌性的展現涵蓋各層面，從個人到集體、從經濟到國防。

她進一步解釋，台灣在國防、數位基礎建設、經濟貿易等方面增加韌性所作的努力。

她在演說最後表示，台灣將持續與所有渴望促進和平與穩定的朋友站在一起，也願意與國際社會分享數十年來的經驗與學習，讓區域到全世界都更有能力、更有準備去守護我們所珍視的價值——自由與民主。

蔡英文從2020年開始，每年都用視訊的方式受邀在哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit）發表演說，今年是蔡英文第一次親臨現場。

google news透過 Google News追蹤中央社

主辦單位「民主聯盟基金會」總監帕列羅－普萊斯納（Jonas Parello-Plesner）對中央社表示，多年來，他多次邀請蔡英文參與民主高峰會，他非常高興蔡英文終於能夠親自出席，也非常高興有許多來自台灣政府、民間團體與公民社會的參與。

他說只要民主高峰會繼續舉辦下去，他們就會繼續邀請台灣的參與。（編輯：唐佩君）1140514

延伸閱讀
蔡英文訪丹麥國會 友台小組議員展現挺台熱情蔡英文抵達丹麥 盼民主國家攜手支持台灣民主蔡英文會立陶宛議員 感謝堅定支持台灣盼持續深化關係蔡英文將應邀訪問倫敦 英國政府強調尊重國會決定
蔡英文
蔡英文見證 台立簽署合作意向書援烏排雷行動美方主動邀約 蔡英文在立陶宛與美國議員交流
艾德梅納斯
玉山論壇聚焦威權主義威脅 促民主社會果斷採取行動
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：