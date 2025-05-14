蔡英文參訪環球晶丹麥子公司 關切綠色轉型與創新

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（中央社記者張建中新竹14日電）前總統蔡英文近日赴歐參訪，半導體矽晶圓廠環球晶表示，蔡英文走訪丹麥子公司Topsil，實地了解其在綠色轉型與半導體材料創新方面的成果。

環球晶今天發布新聞稿表示，對於蔡英文參訪，Topsil分享在再生能源導入、自動化製程及循環水資源管理等方面的實際經驗，充分展現永續製造的落實成效，亦體現台灣與丹麥在科技創新與淨零轉型上的共同願景。

環球晶指出，蔡英文此行不僅強化雙邊在能源與半導體產業的合作契機，亦對環球晶集團深化國際連結、強化全球永續布局具有重要意義。

環球晶表示，Topsil率先實現集團對RE100的承諾，2025年正式啟用自建太陽能電廠，成為全球首座自發自用100%再生能源的半導體長晶工廠。電廠不僅滿足全廠用電需求，亦可將剩餘綠電回饋至丹麥能源系統，為當地再生能源比例提升提供助力。

Topsil也致力於節能減碳與生態共融，廠區周圍設置地面型太陽能板「農場」，種植約6000株當地作物，有效緩解熱島效應並促進生物多樣性。

Topsil同時導入高效廢水回收系統，將製程冷卻水回收率自80%提升至98%，降低用水強度與對自然水體的依賴。製程端亦持續優化，將每公斤矽材料的二氧化碳排放量降低16%。

環球晶指出，Topsil生產的FZ晶圓為高壓直流輸電、電動車、電網設備與量子科技等應用的關鍵材料，其低碳製程除提升能源效率，更有助於推動全球能源轉型與科技應用發展。

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環球晶2025年3月成功取得總額6000萬丹麥克朗（約新台幣2.7億元）的綠色融資，用以支持Topsil太陽能電廠建設，反映國際資本市場對環球晶圓永續策略的高度認同。

環球晶董事長徐秀蘭說，台灣與丹麥雖地理距離遙遠，卻共享對科技創新與永續發展的共同價值。丹麥在再生能源領域的先驅地位，結合台灣在半導體產業的專業實力，正是雙方互補優勢的最佳體現。透過Topsil實現的綠能里程碑，台灣與丹麥攜手搭建連結願景與實踐的橋梁，推動全球邁向更永續的未來。（編輯：林家嫻）1140514