蔡英文訪丹麥國會 友台小組議員展現挺台熱情

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩13日專電）前總統蔡英文13日到訪丹麥，在丹麥國會友台小組成員的陪同之下參觀丹麥國會，並與丹麥友台國會議員餐敘，友台小組議員表示台灣跟丹麥很類似，丹麥應該與台灣有更緊密的合作。

蔡英文在造訪立陶宛之後，13日來到丹麥首都哥本哈根，並參訪丹麥國會，這是台灣首次總統層級的訪客造訪丹麥國會。

丹麥國會友台小組主席凱爾斯加德（Pia Kjærsgaard，另譯：柯絲高）帶領其他友台議員接待，參觀丹麥國會各個有指標性的地點、畫作、原始憲法等，並在國會議員的陪同下參觀議場，了解丹麥國會運作。

接待蔡英文的國會解說員向中央社表示，這次參訪過程相當愉快，蔡英文對丹麥的文化與政治，以及他所介紹的內容都展現高度興趣。

參訪之後的餐敘，蔡英文也跟其他友台的議員會面，其中有幾位20、30歲的年輕議員，蔡英文對丹麥的國會年輕程度感到很驚訝，也對丹麥年輕議員們表示欣賞與敬佩。

餐敘時，凱爾斯加德表示，她很高興前總統蔡英文到訪，她們在台灣已經多次會面，這次可以在國會中接待蔡英文與訪團，感到很榮幸。她說，她第一次到訪台灣是在1987年，前總統李登輝任內，至今經歷了不同的總統與住丹麥代表，很開心能有機會接待蔡英文。

她說丹麥知道台灣為了民主自由做了多少努力，丹麥會繼續堅定的支持台灣。

蔡英文表示，這是她第一次造訪丹麥，可以參觀丹麥國會讓她非常的開心，也感謝丹麥國會對台灣的友誼和支持。

她表示，近年來，台灣與丹麥的雙邊關係有相當大的進展，例如在風力方面的合作，然而，除了經濟的合作之外，台丹雙方關係的真正力量奠基於兩國對於民主、自由、人權的共同追求。

她期盼台灣與丹麥有更為緊密的合作，共同堅韌發展。

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蔡英文也表示，雖然台灣面對不斷的獨裁威脅，但台灣從不、也將不會因此妥協。她感謝丹麥國會對台灣的支持，也希望透過共同合作，能夠保衛台海、印太地區以及全世界的和平與穩定。

參訪丹麥國會之後，蔡英文將會出席哥本哈根民主論壇（Copenhagen Democracy Summit），並發表演說。（編輯：高照芬）1140513