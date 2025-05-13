蔡英文見證 台立簽署合作意向書援烏排雷行動

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（中央社記者游堯茹維爾紐斯12日專電）自俄羅斯侵略烏克蘭以來，台灣與立陶宛已展開多項合作援助烏克蘭。兩國近日在前總統蔡英文的見證下，再簽署合作意向書，由台灣捐助200萬美元，支持立陶宛主導的烏克蘭人道排雷行動「排雷能力聯盟」。

根據立陶宛國防部新聞稿，當局日前與台灣駐立陶宛代表王雪虹會晤，重點討論對烏克蘭的支持。新聞稿指出，台灣表達願意捐助200萬美元（約新台幣6076萬元）支持「排雷能力聯盟」（The Demining Capability Coalition），雙方並簽署合作意向書。

日前訪問立陶宛的前總統蔡英文也出席簽署儀式，並對台立雙邊關係進一步深化表達欣慰。

「排雷能力聯盟」是由立陶宛發起並主導的國際合作機制，旨在透過採購設備和提供培訓協助烏克蘭國防部和軍隊進行人道和戰鬥排雷工作。

立陶宛國防部指出，排雷是確保烏克蘭平民安全、恢復經濟活動的關鍵也是最大挑戰之一。立陶宛與台灣在此領域的合作具有重大意義，「是民主社會可直接合作，為烏克蘭的安全與重建作出貢獻的具體實例」。

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台灣先前已與立陶宛有多項援助烏克蘭的合作，包括協助重建因戰爭受損的學校與幼兒園。此次在排雷領域的合作，代表雙方對烏克蘭援助進一步擴展。

立陶宛國防部強調，將持續支持烏克蘭對抗俄羅斯的侵略，其中排雷行動為優先項目。根據新聞稿，立陶宛國防部今年計劃提供「排雷能力聯盟」3000萬歐元資金，並額外向烏克蘭提供價值3000萬歐元的掃雷設備。（編輯：張芷瑄）1140513