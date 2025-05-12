蔡英文訪立陶宛 參觀國會感受民主精神

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（中央社記者游堯茹維爾紐斯12日專電）前總統蔡英文訪問立陶宛行程邁入第3天，今天上午應立陶宛議員、前國會議長希米利特邀請，參訪立陶宛國會大樓，充分體會立陶宛為民主、自由與獨立抗爭的歷史。

希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）於2020年至2024年間擔任立陶宛國會議長，任內多次公開表達對台灣民主、自由及國際參與的支持。她亦曾於2023年10月率團訪問台灣，是立陶宛史上首位訪台的議長。

在希米利特親自導覽下，蔡英文首先參觀極具歷史意義的「3月11日法案廳」（Hall of the Act of 11 March）。1990年3月11日，立陶宛即在此處通過並簽署「立陶宛復國法案」（Act on the Re-establishment of the Independent State of Lithuania），宣告脫離蘇聯統治、恢復自1918年建立的國家主權。法案廳因此得名，象徵國家自由與民主的重生。

「3月11日法案廳」保留當年原始陳設，牆上掛有簽署此法案的議員照片與文件副本。目前法案廳主要作為歷史展覽空間，用於紀念儀式、官方活動及教育參訪。

前總統蔡英文（左）今天參訪立陶宛國會大樓，由立陶宛議員、前國會議長希米利特（右）親自導覽。希米利特於2020年至2024年間擔任國會議長，任內多次公開表達對台灣民主、自由及國際參與的支持。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年5月12日

立陶宛前國會議長希米利特（右）帶領蔡英文（左）參觀國會大樓內的一面歷史照片牆，介紹1991年1月13日爆發的「一月事件」，以及立陶宛為民主、自由與獨立抗爭的歷史故事。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年5月12日

隨後，希米利特帶領蔡英文參觀國會大樓內的一面歷史照片牆，介紹1991年1月13日爆發的「一月事件」，以及立陶宛為民主、自由與獨立抗爭的歷史故事。

她告訴蔡英文，立陶宛宣布獨立後，蘇聯加大壓力並派軍隊進駐首都維爾紐斯（Vilnius），企圖推翻立陶宛政府。當時數以萬計立陶宛民眾自發集結，守衛國會及電視塔，對抗蘇聯戰車與軍隊。事件最終造成十多位平民死亡，其中不乏年輕人，展現立陶宛人民追求自由與獨立的決心與做出的重大犧牲。

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蔡英文接著參觀「全體會議廳」（Seimas Plenary Chamber），此為現任國會議員召開全體會議、進行立法與表決的主要場地，被視為立陶宛國會的「心臟」。希米利特特別邀請蔡英文坐上自己的位置，兩人親切合影。

蔡英文今天下午將前往維爾紐斯大學發表演說，並與前立陶宛總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskaitė，另譯：葛寶斯凱德）進行對談，為此次訪問立陶宛行程劃下句點。（編輯：韋樞）1140512

蔡英文參觀立陶宛國會的「全體會議廳」，此為現任國會議員召開全體會議、進行立法與表決的主要場地。希米利特（右）特別邀請蔡英文（左）坐上自己的位置，兩人親切合影。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年5月12日