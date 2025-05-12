蔡英文結束丹麥行程後 將應邀走訪英國政界

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（中央社記者葉素萍台北12日電）前總統蔡英文正出訪立陶宛，接下來將轉往丹麥。蔡英文辦公室發言人蔡舒景今天說，結束丹麥哥本哈根的訪問行程後，蔡英文將應邀前往英國進行為期數日訪問，期間將走訪英國政界及與旅英各界專業人士互動，並與多個學術研究機構進行交流。

蔡英文9日已啟程前往歐洲，出訪立陶宛及丹麥，她在立陶宛維爾紐斯大學發表演說、與前立陶宛總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskaitė，另譯：葛寶斯凱德）對談，也將前往丹麥哥本哈根，出席第8屆「哥本哈根民主高峰會」並發表演說，傳達台灣將致力與民主盟友持續合作。

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蔡英文辦公室今天發布新聞稿，蔡舒景表示，在結束丹麥哥本哈根的訪問行程後，蔡英文將應邀前往英國進行為期數日訪問，期間將走訪英國政界及與旅英各界專業人士互動，並與多個學術研究機構進行交流。

蔡舒景表示，台灣與英國是共享民主、自由、人權等普世價值的民主夥伴，回顧蔡英文過去8年任期，台灣與英國在各領域都有許多具有意義的交流及合作，雙邊關係有長足的進展。此次蔡英文在英國國會友人力邀下安排前往訪問，除了表達對台英關係的高度重視，更期盼透過此行，助益台英友好關係的更進一步深化。（編輯：楊凱翔）1140512