加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
英國軍情六處MI6將首度由女性領導 傳熱門人選為中國專家
首頁 / 政治

蔡英文會立陶宛議員 感謝堅定支持台灣盼持續深化關係

2025/5/11 08:45（5/11 09:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前總統蔡英文出訪立陶宛，10日晚宴與立陶宛友台議員交流。她致詞時感謝立陶宛對台灣的堅定支持，並強調兩國共享自由民主價值，期盼雙方持續深化夥伴關係。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年5月11日
前總統蔡英文出訪立陶宛，10日晚宴與立陶宛友台議員交流。她致詞時感謝立陶宛對台灣的堅定支持，並強調兩國共享自由民主價值，期盼雙方持續深化夥伴關係。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年5月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游堯茹維爾紐斯11日專電）前總統蔡英文出訪立陶宛，10日晚間出席晚宴與立陶宛友台議員交流。她致詞時感謝立陶宛對台灣的堅定支持，並強調兩國共享自由民主價值，期盼雙方持續深化夥伴關係，並共同促進全球和平。

立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦（Ruslanas Baranovas）在晚宴致詞中表示，立陶宛多次遭外來政權統治，直到再次重獲獨立，如今成為歐盟與北約的一員。因此，立陶宛人民深知歷史與國際事務的重要性，也了解台灣、香港與烏克蘭等地的命運，同樣牽動著其他國家的歷史與未來。

他強調，俄羅斯的威脅並未遠離，今日的立陶宛有新的使命，那就是支持烏克蘭，並提升自身實力以威懾俄羅斯的侵略行動。

巴洛諾瓦提到，這樣的支持不只為了立陶宛，也為了烏克蘭的各個城市。他表示，希望能將烏克蘭納入民主國家的大家庭。

他並指出，台灣也面對類似挑戰，例如中國持續對台文攻武嚇，不僅質疑台灣存在的正當性，還派軍機在台灣周邊繞行，甚至在菲律賓海域插旗占島。他認為，這種行為無法接受。

巴洛諾瓦說，每個國家都有權選擇自己的道路、建立自己的歷史與信仰，立陶宛將持續捍衛這樣的權利。

他也特別致贈象徵立陶宛文化的琥珀給蔡英文，並指琥珀是海底松樹樹脂經歷數千年所形成的珍寶，有時還會保有遠古昆蟲遺留痕跡。他雖未能為琥珀找到最貼切的隱喻，但希望這份禮物能成為蔡英文此行的美好回憶。

前總統蔡英文出訪立陶宛，10日晚間出席晚宴與立陶宛友台議員進行交流。蔡英文感謝立陶宛議員的支持，也感謝立陶宛政府與人民對台灣的堅定聲援。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年5月11日
前總統蔡英文出訪立陶宛，10日晚間出席晚宴與立陶宛友台議員進行交流。蔡英文感謝立陶宛議員的支持，也感謝立陶宛政府與人民對台灣的堅定聲援。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年5月11日
立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦致詞表示，每個國家都有權選擇自己的道路、建立自己的歷史與信仰，立陶宛將持續捍衛這樣的權利。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年5月11日
立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦致詞表示，每個國家都有權選擇自己的道路、建立自己的歷史與信仰，立陶宛將持續捍衛這樣的權利。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年5月11日

蔡英文隨後致詞表示，自己過去在台灣曾接待多位來自立陶宛的友人，這次能親自來訪，感到非常高興。她說，立陶宛是一個擁有豐富歷史與文化的國家，人民堅韌勇敢，這讓她對這趟訪問充滿敬意。

她指出，儘管台灣與立陶宛相隔萬里，卻都面對地緣政治的挑戰，兩國皆有強勢鄰國威脅安全，但雙方都選擇堅守民主、自由與人權的價值。

蔡英文說，雖然台灣與立陶宛地理位置遙遠，卻因相似處境與信念而成為朋友，「我相信，當我們彼此愈加認識，就會成為更好的朋友，也會成為守護民主的夥伴」。

她並感謝巴洛諾瓦與所有議員的支持，也感謝立陶宛政府與人民對台灣的堅定聲援，及在民主價值上的共同努力。

她說，台灣與立陶宛有共同的自由、人權與法治信念，也有類似歷史經驗，在面對威權鄰國的挑戰時不曾退讓。近年來，雙方透過貿易、科技、教育等合作建立深厚友誼，其中最有意義的就是民主的團結。

蔡英文指出，立陶宛已向世界證明，即使是小國家，在原則與道義的引導下也能發揮影響力，「在地緣政治挑戰與威權勢力當下，台灣會與立陶宛站在一起，堅守民主理想」。

google news透過 Google News追蹤中央社

她強調，相信台灣與立陶宛會持續合作，讓民主蓬勃發展，並為世界帶來更和平與公義的未來。她也期待雙方關係持續深化，台灣能夠得到更多支持，兩國合作更加密切。

除了巴洛諾瓦，國會外交事務委員會主席莫圖扎斯（Remigijus Motuzas）、前友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis，另譯：馬瑪竇）、前國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）、帕維里奧尼斯（Žygimantas Pavilionis，另譯：帕季格）等多位友台議員也到場與蔡英文共享晚餐交流。（編輯：張芷瑄）1140511

#北約
#香港
#烏克蘭
#國會
#立陶宛
#歐盟
#蔡英文
前總統蔡英文（右）出訪立陶宛，立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦（左）致贈象徵立陶宛文化的琥珀，希望這份禮物能成為蔡英文此行的美好回憶。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年5月11日
前總統蔡英文（右）出訪立陶宛，立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦（左）致贈象徵立陶宛文化的琥珀，希望這份禮物能成為蔡英文此行的美好回憶。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年5月11日
延伸閱讀
蔡英文訪歐將發表演說 分享台灣堅持民主自由蔡英文參訪立陶宛垂直農場 見證台立農業科技合作成果旅義學者：新教宗良十四世可能緩議兩岸難題 台梵同心關係可穩陳建仁：台梵關係一向穩定 重視維護普世價值希特勒爭議之際 夏立言代表朱立倫出席哥本哈根高峰會
蔡英文
蔡英文桃機啟程 將訪立陶宛丹麥發表演說睽違多年訪台 西村康稔難忘足底按摩：痛到想尖叫【專訪】
巴洛諾瓦
立陶宛稱台立合作未達預期 友台小組主席盼持續互信
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

103
更多編輯台推薦新聞：