陳建仁：台梵關係一向穩定 重視維護普世價值

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（中央社記者沈佩瑤台北10日電）篤信天主教的前副總統陳建仁今天表示，新天主教宗良十四世以往相當內斂、寡言，雖不太清楚良十四世看法，但台梵關係一向維持很穩定，且相當重視維護普世價值。

美國籍樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）當選新教宗，成為已故教宗方濟各（Pope Francis）繼任者、名號「良十四世」（Pope Leo XIV）。

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陳建仁上午在台北市出席「精準營養與肺癌治療」新書發表會前，接受媒體聯訪表示，台梵邦誼一定永固，且更重要是藉兩國努力，向全球散播自由、民主與法治，及人權與人道救援重要性，台灣一樣可幫忙全世界。

至於是否出席良十四世就職，陳建仁說，良十四世16日接見代表團，18日就職，外交部和總統府正在積極籌劃代表團，相信此行一定對教宗致上最高敬意，也期盼台梵關係能更穩固，兩國一起努力促進自由民主，共同合作人道救援。（編輯：李明宗）1140510