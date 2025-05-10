加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

陳建仁：台梵關係一向穩定 重視維護普世價值

2025/5/10 12:25（5/10 13:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前副總統陳建仁（前中）10日上午在台北出席「精準營養與肺癌治療」新書發表會，會前受訪回應時事。中央社記者郭日曉攝 114年5月10日
前副總統陳建仁（前中）10日上午在台北出席「精準營養與肺癌治療」新書發表會，會前受訪回應時事。中央社記者郭日曉攝 114年5月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北10日電）篤信天主教的前副總統陳建仁今天表示，新天主教宗良十四世以往相當內斂、寡言，雖不太清楚良十四世看法，但台梵關係一向維持很穩定，且相當重視維護普世價值。

美國籍樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）當選新教宗，成為已故教宗方濟各（Pope Francis）繼任者、名號「良十四世」（Pope Leo XIV）。

google news透過 Google News追蹤中央社

陳建仁上午在台北市出席「精準營養與肺癌治療」新書發表會前，接受媒體聯訪表示，台梵邦誼一定永固，且更重要是藉兩國努力，向全球散播自由、民主與法治，及人權與人道救援重要性，台灣一樣可幫忙全世界。

至於是否出席良十四世就職，陳建仁說，良十四世16日接見代表團，18日就職，外交部和總統府正在積極籌劃代表團，相信此行一定對教宗致上最高敬意，也期盼台梵關係能更穩固，兩國一起努力促進自由民主，共同合作人道救援。（編輯：李明宗）1140510

#天主教
#方濟各
#陳建仁
#外交部
#總統府
#肺癌
#良十四世
前副總統陳建仁（圖）10日上午在台北出席「精準營養與肺癌治療」新書發表會，分享飲食建議。中央社記者郭日曉攝 114年5月10日
前副總統陳建仁（圖）10日上午在台北出席「精準營養與肺癌治療」新書發表會，分享飲食建議。中央社記者郭日曉攝 114年5月10日
陳建仁
預算遭刪WHA團員少1/3 陳建仁：助世界力道減少陳建仁：盼教宗良十四世帶領世界走向和平繁榮
良十四世
秘魯小城想念良十四世 憶他賑災、喜愛地方歌謠良十四世關懷移民及氣候危機 新任教宗政治社會觀一篇看懂
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：