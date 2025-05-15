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蔡英文英國國會演說 憶求學時光、籲台英民主團結
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蔡英文英國國會演說 憶求學時光、籲台英民主團結

2025/5/15 20:37（5/15 20:48 更新）
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前總統蔡英文（中）15日訪問英國國會，台英國會小組兩位共同主席、下議院議員柴萍恩（左）及上議院議員羅根勳爵（右）親自迎接。中央社記者陳韻聿倫敦攝 114年5月15日
前總統蔡英文（中）15日訪問英國國會，台英國會小組兩位共同主席、下議院議員柴萍恩（左）及上議院議員羅根勳爵（右）親自迎接。中央社記者陳韻聿倫敦攝 114年5月15日
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（中央社記者陳韻聿倫敦15日專電）前總統蔡英文今天應邀在英國國會，向友台議員發表演說。她從個人在英國的求學經歷切入，延伸至台灣與英國長年的合作及交流，並呼籲值此充滿變動、反民主勢力威脅日增的時代，台英更應團結守護自由民主。

應台英國會小組邀請，蔡英文倫敦時間14日晚間抵英國訪問，今天上午在國會宴會廳向英國國會上、下議院友台議員發表演說。

蔡英文說，1980年代她曾在倫敦求學數年，英國對她產生深遠影響，她至今依然記得自己背著沉甸甸的書包，走在倫敦街頭、探索這座城市。距上次造訪已經過很長一段時間，如今能重返這座承載她無數美好回憶的城市，蔡英文說，她感到意義非凡。

她說，當年在倫敦政經學院（LSE）求學，她從未想過未來能夠像今天這樣，站在英國國會上議院、在國會議員面前發表演說，她感到莫大榮幸。更重要的是，她今天是與堅定支持台灣民主的好友齊聚一堂，這讓她倍感光榮。

許多今天出席歡迎酒會、聆聽蔡英文演說的國會議員及非政府組織、智庫等各界代表，歷年來曾造訪台灣；台英國會小組今年2月訪台期間，也曾與蔡英文會晤。

蔡英文說，台英合作近年已有具體、可觀的成果。以離岸風電為例，英國的專業技術是推動台灣成為亞洲風電樞紐的重要力量。目前已有超過40家英國相關領域企業在台灣設立據點，台灣也是英國在亞太區域的最大風電市場。

此外，台英2023年簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），有助台英雙邊經濟夥伴關係發展，包括在再生能源、投資和數位貿易領域的合作。

蔡英文指出，當今全球局勢充滿不確定性，她相信各界會同意，台英更應攜手合作，提升彼此的韌性與安全。反民主勢力日益利用自由開放的社會環境，運用假訊息及影響力操作，製造分裂。英國面臨的這類威脅日益升高，而台灣是全球遭受此類攻擊最頻繁的國家。

不過，台灣與英國皆具備對抗境外資訊操弄與干預（FIMI）的優秀能力，且持續交流經驗，以強化彼此的防禦。蔡英文提到，台灣積極學習英國在策略溝通和創新工具應用的豐富經驗，同時也分享台灣如何運用快速應變機制及協作網絡，促進正確資訊的傳播和媒體素養。

蔡英文強調，隨著人工智慧（AI）與社群媒體放大相關威脅，台英合作較以往任何時候更顯重要。民主制度是否健康，這與惡意影響能否被切斷、並確保民眾擁有可信賴的資訊環境，息息相關。

蔡英文指出，如今是全球民主面臨嚴峻考驗的時刻。身為肩負人民託付的民意代表，「我們有責任守護自身民主制度，並與世界各地的民主國家團結一致」。

蔡英文話鋒一轉，向友台英國國會議員表達敬意。去年11月，英國國會下議院在無異議的情況下通過動議，明確指出聯合國大會第2758號決議「從未提及台灣」。蔡英文說，這項舉措對反制發生在台灣海峽的冒進行為至關重要，有助維持台海此一國際貿易關鍵航道暢通無阻、確保區域和平穩定。

蔡英文表示，英國國會對台灣的支持意義深遠。台灣位處捍衛民主的第一線，儘管有來自強大鄰國的龐大壓力，台灣從未動搖對民主價值的承諾。事實上，台灣已證明，無論面臨多少挑戰，民主依然可以生存茁壯。

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蔡英文強調，台灣的存在、台灣民眾的堅定意志，是嚇阻中國擴張野心的關鍵力量。台灣不僅是民主堡壘，更是維繫區域和平穩定的安全基石。

蔡英文說，台灣由衷感謝理念相近夥伴願挺身而出，捍衛與台灣的共享價值。台灣將持續為區域安全與民主貢獻己力，並深化與其他民主國家的關係，以更有力應對各項挑戰、守護自由。（編輯：高照芬）1140515

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