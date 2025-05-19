蔡英文化身觀光大使推台灣美食與旅遊 民眾卡位爭見面

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（中央社記者陳韻聿倫敦19日專電）前總統蔡英文訪問英國，18日上午與「台灣觀光宣傳計程車」合影，下午參觀販售大量台灣食品飲料的亞洲超市，推廣台灣觀光旅遊與美食美飲。她今天稍晚將搭機自倫敦返回台灣。

18日參觀超市時，店家詢問，蔡英文此趟出訪歐洲這麼多天，一路由立陶宛、丹麥，轉進英國，是否已懷念「家鄉味」。蔡英文回應，她19日就要返台，來自台灣的美味就留給在英國打拼的台灣人享用。

繼17日在倫敦政經學院（LSE）對受邀聽眾演講，引發來自台灣的粉絲們在場外熱情守候，蔡英文18日即將造訪台灣亞洲超市的消息一傳開，店家周邊在中午過後不久即陸續有粉絲聚集，預先「勘察場地」並卡位，有些人更是攜家帶眷。

當人群在店門口一擁而上，向蔡英文索取簽名、握手和合照，可見蔡英文特別關心現場孩童安全，以手勢保護站在她旁邊的孩童免遭推擠。

蔡英文參訪的是由台港夫妻在大倫敦郊區開設的LingerMart。Linger一詞有逗留、徘徊之意；據店家向蔡英文解釋，取名LingerMart就是希望顧客流連忘返、「賴著不走」。

LingerMart於去年創立，原本僅在網路經營，今年4月設立實體店面。創辦人台籍妻子Gili與來自香港的丈夫Fourlis定居英國已約4年。Fourlis持有英國國民（海外）護照（BNO）。

Fourlis告訴中央社，他和Gili原本都從事文化藝術、設計相關工作，如今首度嘗試經營商店，也希望能融入兩人的美學專長。

據記者觀察，美學巧思可見於LingerMart的網路和實體商店空間設計。

至於為何選在里奇蒙（Richmond）鎮設立店面，Fourlis說，據他研究，這裡近9成居民是在地英國人，他和Gili想挑戰向英國本地人推介台灣食品飲料、讓相關產品走入在地主流，因此選擇避開有較多觀光客或短期居留外籍人士的區域。

英國的亞洲超市目前仍以中國、東南亞國家、日本和韓國產品為大宗，台灣商品相對較不凸顯，以推廣台灣為重點的LingerMart因此別具特色。

前總統蔡英文（左）訪問英國，18日參觀由台灣人Gili（右）在倫敦開設的亞洲超市。中央社記者陳韻聿倫敦攝 114年5月19日

蔡英文18日中午另與旅英台灣藝文界人士餐敘，一旁坐的是極少數來自台灣、並在英國闖出一片天的單口喜劇演員黃冠文。

黃冠文的演出曾獲英國廣播公司（BBC）、衛報（The Guardian）等英國大型媒體關注。他曾在2023年接受中央社專訪時，提到自己熱切希望透過表演提升各界認識台灣，但不是對聽眾「說教」，而是以幽默包裝「硬核」議題，且不畏自嘲。

他18日向參加與蔡英文餐敘的眾人透露，他從事喜劇表演已10年，前5年總有英國在地友人建議，登台時自我介紹為Chinese（華人）即可，因為聽眾「不知道有何不同」。但黃冠文說，他歷來一向堅稱自己來自台灣，而隨著台灣在蔡英文擔任總統期間成功「轉型」，身為蔡英文粉絲的他近幾年越來越以身為台灣人感到自豪。

蔡英文18日上午在富文藝氣息的倫敦諾丁罕丘（Notting Hill）區，與「台灣觀光宣傳計程車」合影，左、右手各持象徵英國的柏靈頓熊（Paddington Bear）和台灣黑熊布偶。

觀光署駐倫敦辦事處去年10月啟動結合宣傳與促銷活動的倫敦市區計程車車體廣告，包下50輛計程車、給它們換上台灣觀光形象外殼。

據合作廠商統計，至今年4月底，相關計程車已行駛累計近130萬公里、載客數達9萬3000人次，行駛範圍覆蓋大倫敦98%區域，前3大熱門地點涵蓋有大量觀光客和富裕居民的肯辛頓—切爾西（Kensington and Chelsea）及西敏（Westminster）行政區。諾丁罕丘即位於肯辛頓—切爾西行政區。

前總統蔡英文（右）18日在駐英國代表姚金祥（左）陪同下，在倫敦體驗台灣觀光宣傳計程車，宣揚赴台旅遊。（訪團提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年5月19日

辦事處主任林毓珊告訴中央社，計程車車體廣告持續進行，今年4月更進一步「升級」，所有配合的計程車都是電動車，優點包括車身尺寸較大、較新穎，也符合有越來越多消費者講求環保、指定使用電動車的趨勢。

除了在車體下功夫，辦事處也與廠商合作，在計程車內裝設互動平台，乘客可在打發時間之餘，認識台灣的觀光旅遊資源、為自己客製化遊台行程，並憑優惠代碼在購買赴台機票時享用折扣。

觀光署駐倫敦辦事處去年起陸續在大倫敦地區的觀光巴士、地鐵站、一般公車和計程車，推出結合線上與線下互動的台灣觀光宣傳行銷，期間曾與長榮航空合作1個月，在超過170輛倫敦公車推出宣傳與促銷活動，短短30天即賣出近700張優惠機票，締造長榮航空英國分公司短期優惠促銷最佳銷售成績。

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英國目前是台灣觀光旅遊在歐洲最大客源，赴台遊客人數成長率也領先歐洲各國。林毓珊接受中央社採訪時提到，英國赴台旅遊人次今年第一季較去年同期增長約2至3成。

她並透露，辦事處今年夏天將與英國最大的其中一家啤酒訂購網站合作。在一個月的台灣啤酒「訂閱」活動期間，客戶不僅可收到一箱以精釀啤酒為主的台灣啤酒，還有隨酒赴上的台灣觀光圖文資料，內容包括適合搭配啤酒的夜市小吃。（編輯：韋樞）1140519

前總統蔡英文（左）18日造訪台灣人在倫敦開設的亞洲超市，為店家簽名留念，提詞「這裡很棒！」。中央社記者陳韻聿倫敦攝 114年5月19日