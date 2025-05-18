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蔡英文訪倫敦政經學院引騷動 18日擬推廣台灣觀光

2025/5/18 10:32（5/18 11:11 更新）
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前總統蔡英文17日在倫敦政經學院演講，在校園引發一陣騷動，台灣粉絲們紛紛向她索取簽名、要求擊掌。（訪團提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年5月18日
前總統蔡英文17日在倫敦政經學院演講，在校園引發一陣騷動，台灣粉絲們紛紛向她索取簽名、要求擊掌。（訪團提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年5月18日
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（中央社記者陳韻聿倫敦17日專電）前總統蔡英文今天在倫敦政經學院（LSE）演講，在校園引發一陣騷動，除了有旅英台人熱情集結、舉布條歡迎，還有他國學生鼓掌、高喊「我愛台灣」。憑著這股高人氣，蔡英文明天將前往富文藝氣息的倫敦諾丁罕丘街區，推廣台灣觀光。

按規劃，蔡英文明天上午將在諾丁罕丘（Notting Hill）漫步，並與「台灣觀光宣傳計程車」合影、宣傳赴台觀光旅遊。她中午將與旅英台灣藝文界人士餐敘，隨後前往一家台灣亞洲超市參觀。

觀光署駐倫敦辦事處去年啟動倫敦市區計程車車體廣告，有數十輛倫敦計程車褪去經典黑色外衣、換上台灣觀光橘色系形象新裝，穿梭倫敦市區多處熱門地段，車體廣告設計以台灣自然美景與人文特色為主軸。

英國目前是台灣觀光旅遊在歐洲最大客源，赴台遊客人數成長率也領先歐洲各國。

蔡英文今天傍晚在LSE演說，原本低調進行的活動在消息傳開後，很快吸引近百名旅英台人在演講場地LSE馬歇爾大樓（The Marshall Building）周邊守候，現場可見寫有「歡迎台灣前總統蔡英文博士」、「台灣魂」、「台灣上勇」、「莫惹台灣」等字樣布條和字卡。

蔡英文一走出大樓，現場隨即尖叫聲四起；當她走近群眾，更引發一陣騷動，許多人拿起手機試著記錄「歷史時刻」，更多人則是紛紛伸出手，爭先恐後要與蔡英文擊掌，或是請她在書本、手機殼、毛巾和布條簽名留念。人群簇擁推擠、瀕臨失控的場面，讓校方保全人員忍不住高聲嚴厲警告。

在LSE校長克雷默（Larry Kramer）辦公室執行主任哈頓（Danny Hatem）博士陪同導覽下，蔡英文展開校園巡禮。持續興奮喧鬧的人群一度隨她湧入第一個停留點圖書館，但遭校方驅離。

蔡英文今天演說開場時提到，她上次回到LSE應該已是10多年前。能夠重返倫敦，特別是在擔任台灣總統8年之後，還能回到LSE，對她而言意義非凡。

蔡英文15日正式展開英國訪問行程，當天在國會向友台議員演講時，即提及自己在1980年代的英國求學經驗。她今天在LSE告訴現場台灣媒體與民眾，與40多年前相較，LSE變得更漂亮了、多了很多新大樓。

展開LSE行程前，蔡英文上午在羅素廣場（Russell Square）花園內的一家餐館，與留學生共進英式早餐。她透露，在倫敦求學時，她曾住在羅素廣場一帶，因此對周遭環境相當熟悉。

她說，她當時很喜歡散步紓壓，而此次訪英漫步倫敦街頭，特別是在有許多綠地、花木扶疏的區域，更是感到「很舒服」。

早餐會由倫敦大學亞非學院（SOAS）台灣研究中心主任羅達菲（Dafydd Fell）教授出面接待，在場多是SOAS學生。SOAS與LSE相隔不遠，步行約20分鐘。

羅達菲研究台灣政治多年，他領導的台灣研究中心有26年歷史，研究領域涵蓋政治、社會、經濟、文化等，與中央研究院、台灣大學等多所台灣學術教育機構有合作關係，是國際間最悠久、最活躍的台灣研究中心之一。

羅達菲會前接受中央社採訪指出，蔡英文與SOAS有多年密切關係。2000年代初期，SOAS的台灣研究剛起步時，蔡英文曾提供許多建議，並曾於2011年至SOAS座談。羅達菲說，他今天像是「歡迎老朋友回來」。

他提到，台灣與英國在許多議題領域有相似價值觀，這有助雙方發展更多教育與研究合作。

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今天在羅素廣場一帶散步、回味過往歲月時，在倫敦大學學院（UCL）攻讀博士的公費留學生陳加恩趨前致贈附有「小英公仔」的特製口罩減壓帶。

陳加恩的主要研究領域為3D列印技術於神經外科手術的應用。他告訴中央社，今天贈送給蔡英文的口罩減壓帶是台灣設計，在倫敦的醫學實驗室以3D列印技術產出，材質為常用於醫療手術模型的光固化樹脂。這是台英合作又一例證。（編輯：張芷瑄）1140518

#台灣大學
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#蔡英文
前總統蔡英文（右）17日訪問倫敦政經學院，準法學院院長莫瑞（Andrew Murray，左）接待。（訪團提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年5月18日
前總統蔡英文（右）17日訪問倫敦政經學院，準法學院院長莫瑞（Andrew Murray，左）接待。（訪團提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年5月18日
前總統蔡英文17日在鄰近倫敦大學亞非學院（SOAS）的一家花園餐館與留學生共進英式早餐、關心他們求學狀況。（訪團提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年5月18日
前總統蔡英文17日在鄰近倫敦大學亞非學院（SOAS）的一家花園餐館與留學生共進英式早餐、關心他們求學狀況。（訪團提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年5月18日
前總統蔡英文17日在倫敦政經學院（LSE）演講，消息傳開後，一群台灣粉絲舉布條、旗幟在演講場館外守候蔡英文。中央社記者陳韻聿倫敦攝 114年5月18日
前總統蔡英文17日在倫敦政經學院（LSE）演講，消息傳開後，一群台灣粉絲舉布條、旗幟在演講場館外守候蔡英文。中央社記者陳韻聿倫敦攝 114年5月18日
前總統蔡英文（右）17日在倫敦街頭漫步，公費留學生陳加恩（中）趨前致贈附有「小英公仔」的特製口罩減壓帶。減壓帶是台灣設計，在倫敦的醫學實驗室以3D列印技術產出。中央社記者陳韻聿倫敦攝 114年5月18日
前總統蔡英文（右）17日在倫敦街頭漫步，公費留學生陳加恩（中）趨前致贈附有「小英公仔」的特製口罩減壓帶。減壓帶是台灣設計，在倫敦的醫學實驗室以3D列印技術產出。中央社記者陳韻聿倫敦攝 114年5月18日
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