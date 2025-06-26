蔡英文：外交工作不屬於任何政黨 李大維是最好詮釋

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（中央社記者楊堯茹台北26日電）前駐美代表李大維今天發表新書「和光同塵」，前總統蔡英文透過預錄影片表示，外交工作不屬於任何政黨，屬於國家發展基石，李大維外交生涯是最好詮釋，以穩健、理性、務實態度，守住台灣的國家利益，贏得民主夥伴的尊重與信任。

曾任國安會秘書長、外交部長的李大維發表新作「和光同塵：一位外交官的省思」，蔡英文透過影片祝賀，前外長錢復、林永樂、前陸委會主委邱太三、前駐美代表高碩泰以及前退輔會主委馮世寬、前參謀總長李喜明等人與會，外交部政次吳志中、陳明祺也到場祝賀。

李大維在蔡政府時期擔任外交部長，蔡英文於預錄影片表示，外交工作是一項專業，關係到國家整體利益與安全的工作，不屬於任何政黨，而是屬於國家長遠發展的基石，李大維的外交生涯就是最好詮釋。

蔡英文指出，李大維從駐美代表、外交部長到國安會與總統府秘書長職務，歷經多位總統任期，始終以穩健、理性、務實態度，守住台灣的國家利益，也幫助政府在複雜的國際事務中，贏得民主夥伴的尊重與信任。

蔡英文提到，李大維在面對國會質詢以及國際媒體的謹慎發言，令她印象深刻，李大維明白外交官須展現沉穩，才能夠維持國家對外立場，讓台灣持續走向世界。

蔡英文強調，非常感謝李大維在她擔任總統任內，提供許多務實建議，更常用清晰的判斷與豐富的經驗，協助在多變情勢中掌握全域，做出正確的決策，李大維的低調與穩定在台灣面臨關鍵的時刻，都發揮重要力量。

蔡英文說，從這本書可看見一位外交官誠懇的初心，也看到有許多人依然非常努力，敬業地用專業與理性，撐起國家的穩定與前行。

此外，蔡英文在「和光同塵」推薦序提到，李大維或許不是獲得最多媒體關注的那位，但他的努力與付出，落實台灣的外交政策，也在許多關鍵時刻，成為守護國家利益的堅實後盾。

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蔡英文表示，這本書除了能讓更多人一窺外交工作的神祕與真實，也希望讓更多人了解，在陷入兩極化的民主政治過程中，有一群理性、平和、平穩的人，維持著國家最基本的共識與穩定，更成為台灣走向世界舞台重要的關鍵力量。

前監察院長錢復致詞時讚許李大維是上世紀最後的20年和本世紀最初的20年、這40年間台灣最傑出的外交官。他也分享小插曲說，要為這本書寫序時，先拿到草稿，一個字一個字看，發現錯字很多，要李大維仔細校對。（編輯：萬淑彰）1140626